OM : Fanni a fait son choix « Par Romain Rigaux - Le 19/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Revenu à l'Olympique de Marseille l'été dernier, Rod Fanni (35 ans, 27 matchs et 1 but en L1 cette saison) a réalisé une bonne saison dans la cité phocéenne. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2019, le Martégal ne se voit pas quitter l'OM durant l'intersaison. "Je suis là en 2017-2018, à 100%, j’ai une seconde année de contrat, je veux aller au bout. Pour moi, c’est clair, je reste à l’OM, sauf si on tient à ce que je m’en aille, mais c’est une autre histoire. Il faudra sonder les intentions du club. On se verra prochainement, des entretiens sont prévus. Je pense avoir rempli plus que ma mission, on voulait stabiliser le club, on se retrouve européen. Ce n’est pas rien, vu d’où on est partis", a confié Fanni dans les colonnes de L'Equipe. Reste à savoir ce qu'en pensent les dirigeants marseillais désormais. Reste à savoir ce qu'en pensent les dirigeants marseillais désormais.

