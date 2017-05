OM : Papin adresse un message à Gomis « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l'Olympique de Marseille a prévu de recruter un avant-centre de premier plan cet été, Bafetimbi Gomis (31 ans, 28 matchs et 17 buts en L1 cette saison) a déjà prévenu qu'il ne comptait pas jouer les doublures la saison prochaine. Invité à s'exprimer sur le sujet, Jean-Pierre Papin a adressé un message au capitaine olympien. "L'OM doit conserver Bafé. Disputer les dernières minutes, c'est compliqué, il a quand même un gros gabarit, il lui faut plus de temps pour se chauffer. Mais la saison est longue, surtout avec une Coupe d'Europe, il y aura beaucoup de matchs et de la rotation. Il faut être raisonnable, comprendre que le corps a besoin de récupérer et c'est pour ça que l'OM doit recruter un autre attaquant", a indiqué JPP dans Le Parisien. Message reçu ? Message reçu ?

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+