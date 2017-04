Barça : Gameiro s'est souvenu du PSG... « Par Eric Bethsy - Le 29/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Barré par Zlatan Ibrahimovic lorsqu'il évoluait au Paris Saint-Germain (2011-2013), l'attaquant de l'Atletico Madrid Kevin Gameiro (29 ans, 28 matchs et 10 buts en Liga cette saison) s'est souvenu de cet épisode l'été dernier. C'était lorsque le FC Barcelone lui proposait de rejoindre la MSN, aussi intouchable que le Suédois... "Cet été, j'avais le choix entre aller au Barça ou venir à l'Atlético, a raconté l'ancien Lorientais à L'Equipe. Mais que voulez-vous que j'aille faire au Barça ? Il y a Neymar, Messi et Suarez. Il y a des joueurs comme ça qui veulent jouer tous les matchs, qui refusent de sortir même à dix minutes de la fin. Avec Ibra, c'est ce qui s'est passé. Le mec avait faim et, en plus, il était performant sur le terrain." Tandis qu'à l'Atletico, son concurrent Fernando Torres prend beaucoup moins de place. Tandis qu'à l'Atletico, son concurrent Fernando Torres prend beaucoup moins de place.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+