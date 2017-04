OM : le conseil de Fanni pour le mercato

Conscient que l’Olympique de Marseille devra se renforcer cet été, Rod Fanni (35 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) a donné son avis sur le profil des joueurs à recruter. Selon le défenseur central, le club phocéen doit surtout attirer des éléments expérimentés et habitués à jouer pour gagner des titres.

"Pour moi, on a besoin de joueurs confirmés, a estimé l’ancien Rennais sur RMC. Il faut des deux (avec des jeunes, ndlr), mais il va falloir des joueurs confirmés. Si on veut faire accélérer le projet, il faut des joueurs qui savent déjà ce qu’il y a à faire, le poste, le haut niveau, les exigences, etc. Plus que des gens qu’on va rajouter encore et qui se feront de la concurrence entre eux, qui vont chercher à exister… Pour le projet Marseille champion, si on veut jouer le haut du classement, il faut des joueurs qui ont l’habitude de ça."

Apparemment, Fanni est sur la même longueur d’onde que ses dirigeants.