Real : son avenir, Zidane "sûr de rien" Par Romain Lantheaume - Le 07/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Avec une place de leader en Liga malgré un match en moins et des quarts de finale face au Bayern Munich à venir en Ligue des Champions, le Real Madrid entame le sprint final de la saison dans d’excellentes dispositions. Malgré tout, le coach merengue, Zinédine Zidane, préfère se montrer méfiant au moment d’évoquer son avenir. "Je ne suis sûr de rien. Je ne prépare rien du tout, tout ce que je fais concerne la fin de cette saison, a lancé le Français ce vendredi en conférence de presse. On connaît l'importance de ce club, en bien comme en mal. Je me prépare à toutes les éventualités et c'est pour cela que je parle toujours du match suivant, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse." Car si tout marche comme sur des roulettes pour le moment, l’ancien numéro dix le sait, à la Maison Blanche, un entraîneur peut très vite se retrouver fragilisé, comme c’était le cas pour lui lors de la série de quatre nuls consécutifs en début d’automne. Car si tout marche comme sur des roulettes pour le moment, l’ancien numéro dix le sait, à la Maison Blanche, un entraîneur peut très vite se retrouver fragilisé, comme c’était le cas pour lui lors de la série de quatre nuls consécutifs en début d’automne.

