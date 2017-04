OM : Bedimo veut faire taire les critiques « Par Romain Rigaux - Le 07/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps blessé cette saison, Henri Bedimo (32 ans, 14 matchs en L1 cette saison) n'a pas eu l'occasion d'évoluer à son meilleur niveau depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Le latéral gauche camerounais compte bien se rattraper, et faire taire quelques critiques. "Certaines critiques ont été... (Il se reprend) Certaines conclusions à mon égard n'ont pas été correctes. Je me suis dit que j'allais me taire pour revenir en pleine forme. Mais cela m'a peiné. Quand tu y accordes trop d'importance, ça te tétanise. À un moment donné, je m'exprimerai plus en profondeur sur le sujet. (...) Vu le début de saison, c'était compliqué. Mes performances remettront certaines choses à l'endroit, j'y tiens. Je veux remettre les pendules à l'heure dès cette fin de saison", confie l'ancien Lyonnais dans les colonnes de La Provence. Un discours qu'appréciera son entraîneur Rudi Garcia. Un discours qu'appréciera son entraîneur Rudi Garcia.

