Séville : Gameiro, le PSG a fait pleurer Monchi

Après l’annonce de son départ, l’ancien directeur sportif du FC Séville a dressé le bilan de ses opérations réalisées en Andalousie. L’occasion pour le dirigeant de revenir sur ses discussions avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Kevin Gameiro (29 ans) en 2013. Un épisode qu’il n’est pas près d’oublier !

"Cela a été le transfert le plus difficile, a raconté l’Espagnol sur la Cadena SER. J'en ai même pleuré, je me sentais impuissant. On a dû beaucoup négocier et les choses changeaient, cela m'a frustré, même après la signature du joueur."

Convoité par le PSG, Monchi n'a pas gardé un bon souvenir du club de la capitale...