OM : Fanni raconte ses "insomnies"

Fanni raconte ses "insomnies" « Par Romain Lantheaume - Le 31/03/2017 » Taulier de l'arrière-garde de l'Olympique de Marseille, le défenseur central Rod Fanni (35 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) est plutôt du genre perfectionniste. Alors forcément, lorsque l'OM encaisse un but, le Tricolore cogite beaucoup... "Les buts qu'on prend ? J'ai fait des insomnies pour essayer de comprendre. Je regarde plusieurs fois les matchs..., a confié l'ancien Rennais jeudi en conférence de presse. Je pense que ça vient de l'état d'esprit, c'est de l'endurance mentale. Il arrive que l'on se relâche mais c'est toute l'équipe, pas seulement la défense. Il faut arriver à maintenir cette pression, ne négliger aucun détail. Aujourd'hui on est un peu plus vigilant là-dessus." Ces dernières semaines, le natif de Martigues a dû trouver le sommeil plus facilement. En effet, après l'hémorragie du début d'année, le club phocéen restait sur deux clean sheets avant la trêve internationale.

