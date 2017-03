Sassuolo : Defrel flatté par l’ASSE et l’OM « Par Youcef Touaitia - Le 24/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une superbe saison avec Sassuolo, l’attaquant Grégoire Defrel (25 ans, 24 matchs et 9 buts en Serie A cette saison) fait partie des belles surprises de Serie A. Alors que Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille ont souhaité le recruter l’hiver dernier, le buteur français a répondu avec une grande humilité à l’intérêt des deux clubs. "Je sais que Saint-Étienne s’est intéressé à moi l’été dernier, c’est un grand club français. Ensuite, j’ai vu dans les journaux et sur internet que Garcia me suivait un peu aussi avec Marseille. C’est aussi un grand club, qui a un stade magnifique avec des grands supporters. Ça m’a touché aussi, ça m’a fait plaisir", a confié le natif de Meudon au micro de France 3. Pour rappel, Defrel a été estimé à 18 millions d’euros par son club. Une somme importante mais pas insurmontable pour l’OM. Pour rappel, Defrel a été estimé à 18 millions d’euros par son club. Une somme importante mais pas insurmontable pour l’OM.

