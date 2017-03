OM : Barton s'en prend violemment au PSG !

OM : Barton s'en prend violemment au PS G ! « Par Damien Da Silva - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par les Queens Park Rangers à l'Olympique de Marseille lors de l'exercice 2012-2013, le milieu de terrain Joey Barton (34 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) conserve de très bons souvenirs du club phocéen. Dans son autobiographie, l'actuel joueur de Burnley a rappelé son attachement à l'OM, en taclant très violemment le Paris Saint-Germain. "L'OM a été créé 71 ans avant le PSG, le club qui incarne l'arrogance et la domination économique de la capitale. L'OM est bien ancré dans le peuple avec quatorze millions de supporters de la Normandie à l'Afrique du Nord. Le PSG est le jouet du petit bourgeois, le produit d'un opportunisme politique et un exemple parfait de l'absence de racines si commune dans le sport moderne. Un jour viendra où l'outil marketing ne sera plus aussi rentable, l'argent ne rentrera plus et les mercenaires s'en iront. Il ne restera qu'une coquille vide à l'endroit où on aurait dû sacraliser une communauté et une tradition", a lancé l'Anglais dans des propos rapportés par Le Phocéen. Les supporters du PSG ne devraient pas se précipiter pour acheter le bouquin de Barton... Les supporters du PSG ne devraient pas se précipiter pour acheter le bouquin de Barton...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+