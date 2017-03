OM : Barton dézingue la mentalité française « Par Damien Da Silva - Le 19/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté à l'Olympique de Marseille par les Queens Park Rangers lors de la saison 2012-2013, le milieu de terrain de Burnley Joey Barton (34 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a accordé un entretien décapant au Journal Du Dimanche. Après une première pique envers l'actuel joueur de Lyon Mathieu Valbuena (voir brève 10h19), l'Anglais s'est attaqué à la mentalité des footballeurs français. "Pour eux, ce n’est pas compatible avec le talent : si t’es doué, pas besoin de bosser. Si tu travailles dur, c’est que t’as pas de talent. Ils se convainquent même qu’ils ont plus de talent en travaillant moins. Bizarre, non ? À l’OM, j’ai cru qu’ils avaient pigé quand je les ai vus aller bosser en salle de muscu. Mais non, c’était pour être beau avant d’aller à Ibiza en juin", a déploré Barton. Malheureusement, le Britannique n'est pas le premier étranger à tenir un tel discours... Malheureusement, le Britannique n'est pas le premier étranger à tenir un tel discours...

