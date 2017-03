PSG : Bahebeck veut rester à Pescara « Par Eric Bethsy - Le 18/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par le Paris Saint-Germain, Jean-Christophe Bahebeck (23 ans, 7 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) vit un exercice compliqué à Pescara à cause de ses blessures. Ce qui ne l’empêche pas de s’éclater en Italie, d’où sa volonté de rester chez la lanterne rouge du championnat. "Pour moi, il n’y a aucun problème à rester, a confié l’attaquant du PSG au Corriere dello Sport. Après tous mes pépins physiques cette année, ce serait important de jouer avec continuité la saison prochaine, même en Serie B. Je me sens très bien à Pescara. La ville est très belle et les supporters extrêmement chaleureux. C’est différent de la France. Ici, il y a beaucoup plus de passion." Mais selon le média transalpin, l’ancien club de Marco Verratti estime que l’option d’achat fixée à 3 M€ est trop élevée. Un nouveau prêt pour une saison serait envisagé pour le joueur sous contrat à Paris jusqu’en 2019. Mais selon le média transalpin, l’ancien club de Marco Verratti estime que l’option d’achat fixée à 3 M€ est trop élevée. Un nouveau prêt pour une saison serait envisagé pour le joueur sous contrat à Paris jusqu’en 2019.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+