PSG : Motta dément la version du supporter « Par Eric Bethsy - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accueilli par des supporters du Paris Saint-Germain en colère après la déroute contre le FC Barcelone (6-1) en Ligue des Champions, Thiago Motta a renversé l’un d’entre eux à la sortie de l’aéroport du Bourget la nuit dernière (voir brève 8h52). Hospitalisé pour une blessure au dos, ce fan n’a pourtant pas la même version que l’agent du milieu de terrain. "Thiago était à l'arrêt, sa femme était à ses côtés et des supporters tapaient sur sa voiture, sur le capot et sur les côtés, a raconté Alessandro Canovi au quotidien Le Parisien. Il a voulu quitter les lieux. Il a passé la marche avant mais n'a absolument pas la sensation d'avoir renversé un supporter. Si tel est le cas, il en est désolé mais ceci n'est pas établi." En tout cas, le supporter blessé a porté plainte et peut compter sur le témoignage de son cousin présent au moment de l’incident. En tout cas, le supporter blessé a porté plainte et peut compter sur le témoignage de son cousin présent au moment de l’incident.

