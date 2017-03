Barça : Rakitic remercie L. Enrique « Par Romain Rigaux - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Luis Enrique a annoncé mercredi, après la victoire face au Sporting Gijon (6-1), qu'il quittera le FC Barcelone à l'issue de son contrat en juin. Après cette annonce, le milieu de terrain blaugrana Ivan Rakitic a tenu à rendre hommage à son entraîneur. "Il a d’abord prévenu l’équipe de sa décision. Nous voulons terminer la saison de la meilleure des manières et lui rendre hommage pour tout ce qu’il nous a laissé. Je veux personnellement le remercier car c’est lui qui a insisté pour me faire venir au Barça. Il faut l’accepter, car c’est sa décision", a confié l'international croate sur le site officiel du club catalan. Luis Enrique est le troisième entraîneur le plus titré de l'histoire du Barça derrière Josep Guardiola et Johan Cruyff. Luis Enrique est le troisième entraîneur le plus titré de l'histoire du Barça derrière Josep Guardiola et Johan Cruyff.

