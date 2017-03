OM : Monaco, Bedimo voit des "failles"

Balayé 1-5 par le Paris Saint-Germain dimanche en championnat, l’Olympique de Marseille va tenter de rebondir ce mercredi (21h05) à l’occasion de la réception de l’AS Monaco en 8e de finale de la Coupe de France. Le latéral gauche Henri Bedimo (32 ans, 11 matchs toutes compétitions cette saison) s’attend à une réaction d’orgueil après cette déculottée.

"Ce qui est bien pour nous, c'est que trois jours après, on rejoue un gros match. Contre Monaco, il faudra se qualifier quoi qu'il arrive, à la fin du temps réglementaire ou aux tirs au but, a lancé le Camerounais mardi devant la presse. On connaît les qualités de cette équipe. Elle a quelques failles. On va faire ce qu'il faut pour se qualifier pour le prochain tour. Si on est juste à 100% on ne passera pas. Il faudra se surpasser pour passer."

Giflé deux fois par l’ASM en championnat cette saison (0-4, 1-4), l’OM se retrouve face à un sacré défi.