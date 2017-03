OM : Bedimo a passé une mauvaise nuit

Entré à la mi-temps, le latéral gauche Henri Bedimo (32 ans, 10 matchs en L1 cette saison) n’a pas pu éviter la déroute de l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome face au Paris Saint-Germain (1-5) dimanche en championnat. De retour d’une longue indisponibilité, le Camerounais reconnaît que les heures qui ont suivi ce Clasico ont été particulièrement difficiles.

"Après le résultat et la prestation de dimanche, le lundi a été très compliqué. Pour l’ensemble du groupe, on a eu du mal à dormir. Pour beaucoup d’entre nous, on n’a pas trouvé le sommeil, a expliqué l’ancien Lyonnais mardi devant la presse. Après un tel résultat, on a envie de rentrer chez soi, de tout casser. Parce qu’on n’a pas été à la hauteur de l’événement."

Bedimo aura l’occasion de se rattraper au cours des prochaines semaines puisque Patrice Evra, blessé, devrait rester écarté des terrains durant un mois environ.