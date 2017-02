Atletico : Simeone a adoré Gameiro !

Atletico : Simeone a adoré Gameir o ! « Par Romain Rigaux - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un triplé le week-end dernier contre le Sporting Gijon (4-2), Kevin Gameiro (29 ans, 7 apparitions et 2 buts en LdC cette saison) a encore réalisé une belle performance mercredi soir lors de la victoire de l'Atletico Madrid face au Bayer Leverkusen (4-2) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Cela méritait bien les félicitations de son entraîneur Diego Simeone. "Nous avons fait un match excellent. Notre première mi-temps a été presque parfaite. On aurait même pu repartir avec un meilleur résultat, parce que Leno a arrêté deux buts quasiment tout faits de Griezmann et Gameiro. Kévin Gameiro a fait son meilleur match depuis qu'il est chez nous", a assuré le technicien argentin. Le Français a marqué sur penalty et délivré une passe décisive à Antoine Griezmann. Le Français a marqué sur penalty et délivré une passe décisive à Antoine Griezmann.

