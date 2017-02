Guingamp : Salibur revient sur son faux départ « Par Romain Rigaux - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet hiver, Yanis Salibur (26 ans, 22 matchs et 5 buts en L1 cette saison) devait rejoindre Hull City, mais la FIFA n'a pas validé ce transfert à 10 millions d'euros qui n'a pas été bouclé avant la fermeture du mercato. Forcé de rester à Guingamp jusqu'à la fin de la saison, l'attaquant assure ne pas avoir de regret. "C’est le football ! Il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. C’était une opportunité pour le club et pour moi, mais comme je l’ai déjà dit et redit, je suis très content ici. C’est un club assez familial, on a un bon groupe, on a des supporters extraordinaires. Maintenant, je suis toujours là et c’est très bien", a confié le Guingampais dans des propos rapportés par Ouest-France. "Aujourd’hui, je me reconcentre sur Guingamp, en fait je ne suis jamais parti. Ce n’est pas pour faire de la langue de bois mais je l’ai dit au président et au coach que j’étais très bien au club. C’était un bonus mais tout ce que j’ai aujourd’hui, je le dois à Guingamp, c’est ici que j’ai franchi des paliers", a-t-il ajouté. Avec un tel transfert, l'En Avant aurait réalisé la plus grosse vente de son histoire. "Aujourd’hui, je me reconcentre sur Guingamp, en fait je ne suis jamais parti. Ce n’est pas pour faire de la langue de bois mais je l’ai dit au président et au coach que j’étais très bien au club. C’était un bonus mais tout ce que j’ai aujourd’hui, je le dois à Guingamp, c’est ici que j’ai franchi des paliers", a-t-il ajouté. Avec un tel transfert, l'En Avant aurait réalisé la plus grosse vente de son histoire.

