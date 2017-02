OM : son avenir, Gomis n'y pense pas vraiment « Par Youcef Touaitia - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté sans option d'achat par Swansea, l'attaquant Bafetimbi Gomis (31 ans, 22 matchs et 13 buts en L1 cette saison) ne sait toujours s'il poursuivra l'aventure avec l'Olympique de Marseille la saison prochaine. En conférence de presse, le buteur olympien a préféré botter en touche lorsqu'a été évoqué son avenir. "On est à la mi-saison, il y aura une réflexion et une discussion qui arriveront à la fin de la saison. C’est trop tôt pour parler de ça. J’ai la chance d’être au début de ce projet. J’essaie de rendre cette confiance. Le projet n’était pas en place quand j’ai signé ici mais je suis très touché de ce que le peuple marseillais m’a donné. J’espère de tout mon cœur pouvoir remplir les objectifs individuels et collectifs que je m’étais fixés", a commenté l'ancien Vert. En tout cas, Gomis réalise du bon travail depuis le début de la saison. En tout cas, Gomis réalise du bon travail depuis le début de la saison.

