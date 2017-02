PSG : Verratti, Camara se veut rassurant « Par Youcef Touaitia - Le 01/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Blessé au mollet, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a raté le choc face à Monaco (1-1) dimanche en Ligue 1. Adjoint d’Unai Emery, Zoumana Camara s’est voulu rassurant concernant l’état de forme de l’Italien, qui pourrait être apte pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, prévu le 14 février. "Marco Verratti va bien. Il travaille avec les kinés pour revenir au plus vite. On devrait le récupérer dans quelques semaines, a confié l’ancien joueur du PSG pour l’émission Football Show. Contre le Barça ? Il n’est pas encore forfait. Il y a de grandes chances qu’il soit présent pour ce match, en tout cas on l’espère." Difficile de croire que Verratti sera à 100% pour ce rendez-vous crucial... Difficile de croire que Verratti sera à 100% pour ce rendez-vous crucial...

