Dijon : un espoir sud-coréen va signer (off.) « Par Eric Bethsy - Le 18/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour lancer son mercato hivernal, Dijon a annoncé un accord avec le club sud-coréen de Suwon Samsung Bluewings pour le transfert de Kwon Chang-hoon (22 ans). Convoité par des formations d’Europe et du Moyen-Orient, le milieu offensif va s’engager avec le DFCO jusqu’en 2020, pour la plus grande fierté du président Olivier Delcourt. "Il voulait à tout prix venir jouer en Europe et nous sommes très heureux qu’il ait choisi le DFCO. Quand on a su que c’était réalisable, nous avons redoublé d’efforts pour finaliser ce dossier prioritaire. Il n’est jamais évident de s’acclimater à un nouveau pays, à une nouvelle culture et à un football différent. Nous allons tout faire pour l’accueillir au mieux et l’aider à s’adapter rapidement", a réagi le dirigeant dijonnais, fier de sa recrue sud-coréenne. L'annonce du DFCO



