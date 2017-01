PSG : Armand, Ibra, Beckham et les merguez « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 14/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Habitué à organiser des barbecues pour ses partenaires en début et en fin de saison, Sylvain Armand (36 ans, 1 apparition en L1 cette saison) avait ainsi reçu chez lui David Beckham et Zlatan Ibrahimovic il y a quelques années. De quoi ressentir une certaine pression au moment de tendre une merguez aux anciennes stars du Paris Saint-Germain ? "Je le fais chaque année au début et à la fin de la saison, et c’est toujours très cool ! Non je n’étais pas tendu pour préparer une merguez à Beckham ou Ibra. On croit que ces joueurs-là vivent dans une autre dimension, avec l’argent notamment, mais humainement, ils se sont fondus dans le groupe et aiment comme tout le monde se retrouver", explique le défenseur rennais au Parisien. Avoir Beckham et Ibra dans son jardin, beaucoup en rêveraient... Avoir Beckham et Ibra dans son jardin, beaucoup en rêveraient...

