PSG : pour Armand, Ibra manque beaucoup

Alors qu'il raccrochera les crampons à l'issue de la saison (voir ici), le défenseur polyvalent de Rennes Sylvain Armand (36 ans, 1 apparition en L1 cette saison) a évoqué sa dernière année au Paris Saint-Germain. Grand fan de l'attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 19 matchs et 13 buts en Premier League cette saison), le Breton estime que son ancien partenaire manque terriblement dans le vestiaire du club de la capitale.

"Il était très compliqué dans le vestiaire, imposait le respect et impressionnait même ses coéquipiers qu’il haranguait sur le terrain quand une passe n’aboutissait pas. C’est sûr qu’aujourd’hui un tel caractère manque au PSG, qui n’a pas encore trouvé son successeur. Thiago Silva est un très bon capitaine, mais il est plus discret et se concentre plus sur le terrain, où c’est un vrai monstre", a estimé Armand au micro de Canal+ Sport.

Visiblement, Ibrahimovic a laissé une trace importante dans l'esprit de ses ex-coéquipiers.