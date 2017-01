Bordeaux : J. Plasil - "on se fout du tirage"

Après la Coupe de France, Bordeaux s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue en dominant Guingamp 3-2 ce mercredi. Une seule chose importe maintenant pour Jaroslav Plasil (35 ans, 23 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) : se qualifier pour la finale.

"On voulait les deux qualifications en coupe, on les a. On va tout jouer à fond. On se fout du tirage maintenant, le plus important est de passer en finale. Nancy a créé la surprise en passant à Nantes. Tout est ouvert", a réagi le milieu de terrain bordelais après la victoire des siens.