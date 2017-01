Metz : le dérapage idiot du président Serin.. « Par Damien Da Silva - Le 06/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La Commission de discipline de la LFP a décidé jeudi de faire rejouer le match à huis clos entre Metz et Lyon, arrêté le 3 décembre suite à des jets de pétards sur le gardien lyonnais Anthony Lopes. Mais les Grenats ont aussi écopé d'un retrait de deux points, plus un avec sursis. Une sanction qui a provoqué un dérapage incompréhensible de la part du président messin Bernard Serin. "Quelle faute a-t-on commis ? Celle d'avoir laissé quelqu'un entrer avec un pétard gros comme une petite pile ? 488 engins pyrotechniques ont été jetés dans les stades de L1 cette saison. (...) C'est comme si, il y a quinze mois, la justice avait condamné le Bataclan", a lancé le dirigeant devant la presse. Une comparaison complétement idiote et disproportionnée avec la tragédie survenue au Bataclan en novembre 2015... Une comparaison complétement idiote et disproportionnée avec la tragédie survenue au Bataclan en novembre 2015...

