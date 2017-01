Bordeaux : Rolan sera sanctionné « Par Eric Bethsy - Le 02/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Absent pour la reprise de l'entraînement dimanche (voir ici), l'attaquant des Girondins de Bordeaux Diego Rolan (23 ans, 15 matchs et 4 buts en L1 cette saison) devra passer par le bureau de Jean-Louis Triaud pour son retour. Agacé, le président du club aquitain a promis une sanction. "Ce n'est pas agréable mais c'est une demi-surprise avec les Sud-Américains, a regretté le dirigeant interrogé par Sud-Ouest. Il a soi-disant des excuses, un passeport à refaire de façon urgente. Je ne sais pas pourquoi il a attendu début janvier et ne l'a pas fait plus tôt quand il était là-bas. On ne va pas se taper la tête contre les murs. Il sera sanctionné et basta." L'Uruguayen est attendu en Gironde mardi après-midi et ne retrouvera ses coéquipiers que jeudi lorsque le groupe de Jocelyn Gourvennec sera revenu de stage. L'Uruguayen est attendu en Gironde mardi après-midi et ne retrouvera ses coéquipiers que jeudi lorsque le groupe de Jocelyn Gourvennec sera revenu de stage.

