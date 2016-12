OM : André Ayew toujours dingue du club Par Youcef Touaitia - Le 30/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Dans une situation délicate avec West Ham, le milieu polyvalent André Ayew (27 ans, 10 matchs et 1 but en Premier League cette saison) n'a pas oublié son club de cœur, l'Olympique de Marseille. Le Ghanéen suit toujours l'actualité de la formation phocéenne, heureux de savoir qu'elle vise de nouveau les sommets du football français et européen. "Je pense tout le temps aux supporters. Ça fait partie de ma vie et de moi. Je regarde tout le temps les matchs, a assuré le Hammer au micro de SFR Sport. L’OM sera toujours attractif, qu’il y ait de l’argent ou pas. Après, il y aura un niveau de joueurs que tu peux avoir ou pas. Aujourd’hui avec ce qu’on entend, si ça suit, c’est bénéfique pour toute la ville et le club. Marseille, c’est quelque chose d’unique." Unique au point d'y retourner et de se sortir de la galère de West Ham ? Unique au point d'y retourner et de se sortir de la galère de West Ham ?

