OM : le transfert rocambolesque d'Imbula Par Romain Rigaux - Le 20/12/2016

Ce mardi, Mediapart lâche de nouvelles informations concernant l'enquête Football Leaks et les agissements du fonds d'investissement Doyen Sports. L'une des révélations concerne le transfert de Giannelli Imbula de l'OM au FC Porto en 2015. Alors que le patron de Doyen Sports, Nelio Lucas, est en "pleine opération d'infiltration de l'OM", il parvient à réaliser le transfert du milieu français à Porto pour 20 millions d'euros. Une somme que les Dragons ne possèdent pas... En fait, Lucas force la main aux Portugais et s'engage à revendre le joueur très cher rapidement. Pour aider Porto, il décide d'acheter des parts du joueur qu'il est persuadé de revendre 30 millions d'euros. Une pratique illégale, mais le patron de Doyen Sports décide d'investir frauduleusement en son nom propre, via sa société offshore Vela, et le contrat prévoit l'apport de 5 millions d'euros d'un autre investisseur. Un deal proposé au patron d'une agence sportive basée aux Emirats arabes unis. Ce deal ne s'est peut-être pas concrétisé car l'OM menace d'attaquer en justice Porto s'il ne paye pas les 9,65 millions d'euros de la deuxième échéance. "Puis, de façon mystérieuse, l'argent finit par arriver puisque l'OM ne se plaint plus", raconte Mediapart. Et Imbula sera revendu six mois plus tard à Stoke City pour 24 millions d'euros, presque comme prévu...

