Nice : la Roma va proposer 35 M€ pour Seri !

Comme évoqué un peu plus tôt, le milieu de terrain Jean Michaël Seri (25 ans, 34 matchs et 7 buts en L1 cette saison) s'est entendu avec l'AS Rome pour un transfert. Le club italien doit désormais convaincre l'OGC Nice après deux offres de 20 et 25 millions d'euros repoussées.

RMC confirme l'accord entre l'Aiglon et la Roma pour un contrat de cinq ans. Et la radio annonce une offre à venir de 35 millions d'euros, bonus compris, alors que l'OGCN espère 40 millions d'euros. Les positions entre les deux parties se rapprochent et un accord semble désormais possible.