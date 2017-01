Tianjin : Benzema, Falcao, Cavani, Costa...

Les clubs chinois n'ont pas l'intention de se calmer sur le marché des transferts. Le propriétaire du Tianjin Quanjian, Shu Yuhui, a confirmé avoir fait une offre pour l'attaquant de Monaco, Radamel Falcao (30 ans, 14 matchs et 12 buts en L1 cette saison), mais aussi pour celui du Real Madrid, Karim Benzema (29 ans, 13 matchs et 5 buts en Liga cette saison) !

"Notre club a préparé un plan d'investissement massif pour la saison prochaine, mais les nouvelles règles mises en place sont prohibitives. Nous avons besoin d'un grand attaquant, alors nous avons fait une offre pour Benzema et Falcao", a confié le dirigeant à Tianjin Sports TV. Avant cela, le club chinois a aussi tenté le Parisien Edinson Cavani (29 ans, 18 matchs et 18 buts en L1 cette saison) et le buteur de Chelsea Diego Costa (28 ans, 19 matchs et 14 buts en Premier League cette saison).

Et malgré une prolongation imminente ( voir la brève de 10h23 ), Cavani pourrait partir en fin de saison, d'après le patron chinois. "Le PSG nous a dit que Cavani ne serait autorisé à partir qu’en juin, et ce, même si le joueur était d’accord pour nous rejoindre cet hiver. C'est d'ailleurs la même chose pour Costa puisque Chelsea a refusé de le vendre avant juin. Mais nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps", a ajouté Yuhui.