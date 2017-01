Monaco : un international portugais pisté

L’entraîneur de l’AS Monaco Leonardo Jardim va-t-il recruter l’un de ses compatriotes ? D’après le quotidien lusitanien O Jogo, le club de la Principauté s’est renseigné au sujet du latéral droit de Benfica Nelson Semedo (23 ans, 15 matchs et 1 but en Liga Sagres cette saison). Doté d’un potentiel important, le défenseur possède d’ores et déjà une cote de popularité élevée et l’ASM va devoir sortir le chéquier pour s’attacher ses services.

Lié avec Benfica jusqu’en juin 2021, le Portugais suscite les intérêts de grandes formations européennes comme Manchester United, le Bayern Munich ou encore l’Inter Milan. Une piste trop compliquée pour Monaco ?