PSG : Neymar-Emery, les dessous d'une relation compliquée Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 08/11/2017 à 21h32

Entre Neymar et Emery, l'entente n'est pas au beau fixe. Même si tout roule pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui et son nouvel attaquant vedette Neymar, la relation entre ce dernier et Unai Emery n'est pas au beau fixe pour autant. La raison ? Il n'y en a pas qu'une. On se souvient ainsi que le 20 octobre dernier, deux jours avant le Clasico, le Brésilien n'avait pas aimé que l'entraîneur parisien concocte un entraînement assez léger aux titulaires du match face à Anderlecht dans la semaine. De manière générale, les séances d'entraînement sont l'un des motifs de la relation tendue entre Neymar et le technicien espagnol. "Unai Emery a une méthode d'entraînement qui ne plaît pas à Neymar du point de vue physique, confie à RMC le journaliste brésilien Joao Henrique Marques, qui suit la star depuis ses 14 ans. C'est un entraîneur qui accorde beaucoup d'importance à la partie physique, exige beaucoup des joueurs sur ce point et c'est différent de la méthode brésilienne, où la qualité technique est normalement plus importante. Après il y a aussi un problème avec certaines méthodes d'Unai, comme les vidéos. Unai a des sessions personnelles de visionnage avec Neymar, avec le groupe aussi, c'est un travail fatigant." «Le problème n°1 sans aucun doute, c'est l'indécision dans l'affaire des penalties» Le "penaltygate" , pour lequel Emery a décidé de ne pas décider, a également été mal digéré par Neymar, qui aurait évidemment aimé être désigné tireur numéro un devant Edinson Cavani. «Le problème n°1 sans aucun doute, c'est l'indécision dans l'affaire des penalties, le fait qu'Emery n'ait pas soutenu Neymar et laissé les joueurs régler ce problème entre eux. C'est le principal point de désaccord parce que jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucune position officielle» , rappelle Joao Henrique Marques, avant d'évoquer le problème plus général de la colonie brésilienne avec le technicien espagnol. «Le problème de Neymar et Unai est déjà un héritage des joueurs brésiliens du club, explique celui qui travaille pour le média UOL Esporte. Emery était déjà très critiqué par Lucas, qui est très ami avec Neymar. Thiago Silva et Marquinhos ne se sont jamais très bien entendus avec Unai. Alors d'une certaine manière, Neymar a hérité des problèmes d'entente d'un groupe avec l'entraîneur qui a ses particularités.» Emery peut toutefois se dire que l'ancien Barcelonais a régulièrement eu des frictions avec ses différents entraîneurs par le passé. "Ce qui attire l'attention, c'est le fait que Neymar ne fasse pas tout pour cacher son mécontentement. Il s'oppose souvent à l'entraînement, il a toujours une voix active dans le vestiaire, il y a toujours un signe de réprobation interne. Il ne protège pas Unai. Neymar, historiquement, n'a jamais aimé ses entraîneurs. Il s'entend bien avec Tite (sélectionneur du Brésil) mais il a eu des problèmes avec Luis Enrique, Dorival Junior, Dunga... Il n'a jamais été fan de ses entraîneurs, mais avec Unai il y a un plus gros problème." Qui est toutefois loin de sauter aux yeux sur le terrain pour le moment. Et tant mieux pour le PSG qui tourne à plein régime depuis le début de la saison.





