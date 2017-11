BILLET (de D. Da Silva) : "Le geste de Fekir, c'est aussi ça le foot !" Damien Da Silva - Billet, Mise en ligne: le 07/11/2017 à 14h40 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Dimanche, l'Olympique Lyonnais a humilié l'AS Saint-Etienne (5-0) en Ligue 1 et Nabil Fekir, auteur d'un doublé, a créé la polémique en charriant le public du stade Geoffroy-Guichard. Un geste qui s'inscrit pourtant dans l'histoire d'une vraie rivalité. La fameuse célébration de Nabil Fekir face à l'ASSE. Le billet d'humeur de Damien Da Silva 85e minute du match entre Saint-Etienne et Lyon, Nabil Fekir, après avoir ponctué le festival (5-0) de son équipe avec un ultime but, se dirige vers les supporters des Verts, retire son maillot et le montre au public de Geoffroy-Guichard. Un geste qui restera à jamais dans l'histoire de ce derby. Sauf que ce chambrage n'est pas resté sans conséquence. Les «fans» stéphanois ont explosé en envahissant la pelouse du Chaudron, provoquant l'interruption du match pendant plus de 30 minutes. Et ces dernières heures, j'en ai eu marre d'entendre certaines vierges effarouchées critiquer le comportement de Fekir... Le football, c'est aussi ça ! Car depuis cette fameuse célébration de l'international tricolore, les débats se sont multipliés. «Irresponsable», «stupide», «culture du buzz», j'ai tout entendu de la part de certains «spécialistes» pour définir le geste de Fekir. Et attention, je ne dis pas qu'il est malin de provoquer un public déjà très énervé à 5-0, mais c'est aussi ça le football ! Surtout dans un derby ! Si certains sont choqués par le geste de Fekir, c'est qu'ils ne comprennent pas les fortes rivalités dans le foot, ou ne connaissent pas l'histoire entre Lyon et Saint-Etienne. Pour ce derby entre deux villes voisines, les passions ont toujours été exacerbées, que ce soit entre les supporters, les joueurs et même les dirigeants. Dimanche, le capitaine de l'OL a été découpé dans tous les sens pendant 85 minutes et il n'aurait pas le droit de chambrer en inscrivant un doublé dans un succès historique de son équipe ? C'est une blague ! Le problème dans cet incident, ce n'est pas Fekir... Que les fans stéphanois soient agacés, c'est normal. De toute façon, ils n'aimaient pas Fekir avant ce geste et ne l'aimeront pas après. Mais pour les critiques venant des autres amoureux du foot, je me marre. Les supporters parisiens n'ont pas adoré voir Ronaldinho le faire contre l'OM ? Les supporters barcelonais n'ont pas adoré voir Messi le faire contre le Real ? Et les exemples (Ronaldo, Icardi, Juninho) sont encore nombreux. Arrêtons donc cette hypocrisie ! C'est une partie du charme du football, le sel d'une rivalité, la passion liée à ce sport tout simplement. Je le sais, on vit dans un monde de plus en plus aseptisé, le moindre dérapage est épinglé... Mais c'est humain de chambrer. Vous ne l'avez jamais fait ? C'est une facette du sport, ça rajoute du piment et c'est aussi comme ça que ce derby entre l'ASSE et l'OL restera dans les mémoires. Stop à la démagogie, le foot est un jeu et il faut s'amuser ! Et si cette passion dérange tant, autant ne plus disputer ce derby ou alors sur un terrain neutre à huis-clos. De cette manière, les éventuels excès seront évités et les bien-pensants seront satisfaits. Pour les amoureux du foot, ça sera un crève-coeur, un de plus. Plutôt que d'être choqué par la célébration de Fekir, pourquoi ne pas profiter de cet incident pour se poser une bonne question : Comment des «supporters» peuvent-ils envahir un terrain aussi facilement ? Outre un problème évident de comportement chez certains «fans», la sécurité semble défaillante dans plusieurs stades en France. Un souci bien plus préoccupant qu'une simple célébration... Que pensez-vous du geste de Nabil Fekir ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





