Les 12 infos à savoir sur la journée : le festival 6-0 de Monaco, Nantes sur le podium, le ciseau sublime d'Avelar...

Le festival 6-0 de Monaco, Sala propulse Nantes sur le podium, le bijou d'Avelar pour sauver Amiens, le Bayern gifle Dortmund, le PSG en démonstration, Cavani passe le cap des 100 buts, l'expulsion de Da Costa... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Les Monégasques ont brillé face à Guingamp.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Rennes 1-0 Bordeaux (vendredi), Angers 0-5 Paris Saint-Germain, Troyes 3-0 Strasbourg, Montpellier 1-1 Amiens, Monaco 6-0 Guingamp, Nantes 2-1 Toulouse.

Les principaux résultats en Europe : Dortmund 1-3 Bayern Munich (Bundesliga), Valence 3-0 Leganes, La Corogne 0-1 Atletico Madrid, FC Barcelone 2-1 FC Séville (Liga), West Ham 1-4 Liverpool (Premier League).

1. Le festival de l'AS Monaco. Sur ce match face à Guingamp (6-0), on a presque retrouvé l'AS Monaco de l'an dernier ! En démonstration, le champion de France en titre a survolé les débats avec une performance collective et surtout offensive très séduisante. Avec un Touré excellent à droite avec trois passes décisives, le club de la Principauté a déroulé avec des buts de Carrillo (10e, 78e), Traoré (27e, 76e), Keita (36e) et Fabinho (45e, sp). Un superbe succès pour l'ASM, 2e au classement à 4 points du leader le Paris Saint-Germain.

2. Sala propulse Nantes sur le podium. Quel guerrier ! Passeur décisif et buteur, Sala a permis la victoire du FC Nantes face à Toulouse (2-1). En s'arrachant, l'Argentin a trouvé Thomasson (16e) pour l'ouverture du score. Et après l'égalisation de Blin (60e) de la tête, le buteur nantais a profité d'une erreur d'Amian pour offrir le succès aux siens d'une volée (67e). Grâce à ce résultat, Nantes grimpe provisoirement à la 3e place de la L1.

3. Le bijou d'Avelar sauve Amiens ! Dans des conditions climatiques difficiles en raison d'une forte pluie, le match entre Montpellier et Amiens (1-1) a mis du temps à s'emballer. Mais en fin de partie, Sio (82e) a pensé donner la victoire aux siens d'un piqué parfait. Mais finalement, sur un corner mal renvoyé, Avelar (89e) a égalisé d'un ciseau sublime à l'entrée de la surface ! Quel geste !

4. Le Bayern gifle Dortmund ! Le Bayern Munich a frappé très fort ce samedi ! En Bundesliga, le champion d'Allemagne en titre s'est imposé sur la pelouse du Borussia Dortmund (3-1). Parfaitement lancés par l'ouverture du score de Robben (17e), les Munichois ont ensuite déroulé avec des buts signés Lewandowski (37e) et Alaba (67e). Si Bartra (87e) a sauvé l'honneur en fin de match, le BvB n'a pas réussi à renverser le match. Au classement, le Bayern creuse son avance en comptant désormais 6 points d'avance sur Dortmund, 3e.

5. Le PSG en démonstration. Totalement dominateur, le Paris Saint-Germain a surclassé Angers (5-0) en Ligue 1. Avec deux doublés de Cavani (30e, 60e) et Mbappé (5e, 84e) puis une réalisation de Draxler (14e), les Parisiens ont déroulé et ont impressionné avec une belle performance collective. Pour lire l'analyse complète du match, c'est ici.

6. Cavani passe le cap des 100 ! Lors de la démonstration du Paris Saint-Germain face à Angers (5-0) en Ligue 1, Cavani a brillé avec un doublé. A cette occasion, l'Uruguayen a ainsi passé le cap des 100 buts en championnat de France ! Avec désormais 101 buts en 144 matchs de L1, le Parisien devient le 3e joueur, après Zlatan Ibrahivimovic et Gonzalo Higuain, à dépasser les 100 buts dans deux grands championnats.

7. Alcacer porte le Barça. Au terme d'une performance moyenne, le FC Barcelone l'a tout de même emporté face au FC Séville (2-1). Après l'ouverture du score d'Alcacer (23e), les Blaugrana ont concédé l'égalisation sur un but de Pizzaro (59e). Mais quelques minutes plus tard, Alcacer (65e) a redonné un avantage décisif au club catalan. Au classement, le Barça occupe toujours la première place avec provisoirement 11 points d'avance sur le Real, 4e et qui affronte Las Palmas dimanche.

8. Troyes enfonce Strasbourg. En infériorité numérique après l'expulsion de Da Costa à la 32e minute, Strasbourg s'est incliné sur la pelouse de Troyes (0-3). En l'espace de 7 minutes au retour des vestiaires, l'ESTAC a fait la différence avec des buts de Suk (48e) et Khaoui (55e). En fin de match, Niane (90+4e) a finalement enfoncé le clou. Avec ce succès, Troyes grimpe provisoirement à la 11e place alors que le RCSA occupe toujours une inquiétante 18e position.

9. Salah relance Liverpool. Recruté cet été en provenance de l'AS Roma, Salah crève l'écran avec Liverpool. Lors de la victoire des Reds face à West Ham (4-1), l'Egyptien a activement participé à ce succès avec un doublé (21e, 75e). Matip (24e) et Oxlade-Chamberlain (56e) ont également marqué pour permettre à Liverpool de remonter provisoirement à la 6e place.

10. L'Atletico remercie Thomas. Quelle période difficile pour l'Atletico Madrid ! Quasiment éliminés de la Ligue des Champions, les Colchoneros se sont imposés sur le fil sur la pelouse du Deportivo La Corogne (1-0) en Liga. Sans inspiration, les hommes de Diego Simeone ont été longtemps tenus en échec, mais ont réussi à arracher la victoire par Thomas (90+2e) dans les derniers instants. Un vrai soulagement pour l'Atletico, provisoirement 3e au classement.

11. Messi un peu plus dans l'histoire du Barça. Face au FC Séville (2-1) ce samedi en Liga, Messi n'a pas été décisif, mais ce match était tout de même spécial pour l'Argentin. En effet, l'attaquant a porté pour la 600e fois de sa carrière le maillot des Blaugrana en match. Dans l'histoire, il devient ainsi le 3e joueur le plus capé du club derrière Xavi (767 matchs) et Andrès Iniesta (643 matchs). Une légende vivante.

12. La faute impressionnante de Da Costa, expulsé. Hérelle a donné de sa personne lors du match entre Troyes et Strasbourg. Déjà ouvert à la tête en début de match, le défenseur troyen a été encore touché au visage par Da Costa à la 32e minute. Après avoir constaté la blessure d'Hérelle, en sang, l'arbitre a décidé d'exclure le Strasbourgeois. Une faute impressionnante.

Auteur d'un doublé, Carrillo s'est régalé avec l'ASM (Monaco 6-0 Guingamp)



Ce ciseau d'Avelar a sauvé Amiens (Montpellier 1-1 Amiens)



La joie des Nantais, provisoirement sur le podium (Nantes 2-1 Toulouse)



La célébration des Parisiens (Angers 0-5 Paris SG)



Robben a marqué face à Dortmund (Dortmund 1-3 Bayern Munich)



La délivrance pour les Colchoneros (La Corogne 0-1 Atletico Madrid)



Salah - Mané, le duo gagnant des Reds (West Ham 1-4 Liverpool)