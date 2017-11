Journal des Transferts : Coutinho ne pense qu'au Barça, l'OM traque Mahrez, Bielsa réclame 14 M€ en cas de départ... Youcef Touaitia - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 04/11/2017 à 12h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Coutinho veut toujours rejoindre le Barça, Mahrez plait encore à l'OM, Bielsa réclame 14 M€ pour plier bagage, le Barça a surveillé Fekif, De Bruyne va toucher le jackpot… Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Coutinho n'a pas oublié le Barça. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Coutinho ne voudrait que le Barça Ce n'est pas un secret, le FC Barcelone compte revenir à la charge pour le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho (25 ans) à l'occasion du prochain mercato d'hiver. L'été dernier, le Brésilien voulait déjà rejoindre les Blaugrana, mais les Reds l'ont finalement retenu. De son côté, malgré cet échec, l'ancien joueur de l'Inter Milan a toujours l'intention de s'engager avec le club catalan. En effet, d'après les informations du média espagnol El Mundo Deportivo, l'international auriverde souhaite absolument évoluer sous les couleurs du Barça et va faire le forcing en janvier pour faire céder Liverpool. Un nouveau bras de fer en perspective dans le dossier Coutinho ? 2. Mahrez, le bon coup de l'OM ? Convaincu par les récentes performances de son équipe, Frank McCourt compte encore investir au cours du mercato hivernal. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille pourrait notamment faire un effort conséquent pour attirer Riyad Mahrez (26 ans), qui souhaite toujours quitter Leicester. D'après le Mundo Deportivo, l'OM ferait en effet désormais figure de favori pour accueillir le milieu offensif algérien en janvier prochain. L'ancien Havrais souhaite toujours quitter Leicester City. Et après avoir refusé de céder leur joueur au FC Barcelone, à Arsenal ou à la Roma ces derniers mois, les Foxes seraient désormais disposés à se séparer de Mahrez. Pour ouvrir la porte à son joueur, le champion d'Angleterre 2016 attendrait la somme de 30 millions d'euros. Un montant dans les cordes de l'OM. Le même que celui déboursé il y a un an pour arracher Dimitri Payet à West Ham. 3. Renvoyer Bielsa, ça coûtera 14 M€ ! Nommé à la tête de Lille en début de saison, l'entraîneur Marcelo Bielsa ne parvient pas à obtenir de bons résultats. Pire encore, le LOSC se retrouve dans une situation cauchemardesque avec une très inquiétante 19e place au classement de la Ligue 1. D'après le quotidien L'Equipe, les dirigeants nordistes ont évoqué avec le technicien argentin une éventuelle séparation. Alors que le LOSC serait prêt à lui signer un chèque de 7 millions d'euros, El Loco réclamerait 14 millions d'euros pour partir avant la fin de son contrat, qui court jusqu'en juin 2019. De son côté, le directeur général lillois Marc Ingla a totalement démenti cette information. Mais si la crise continue à Lille, une séparation sera inéluctable... 4. Le Barça a surveillé Fekir L'excellent début de saison de Nabil Fekir (24 ans) avec l'Olympique Lyonnais ne passe pas inaperçu ! Alors que le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a appelé le milieu offensif pour le prochain rassemblement des Bleus, le Lyonnais a été surveillé à la loupe jeudi soir lors du match d'Europa League contre Everton. En effet, le secrétaire technique du FC Barcelone Robert Fernandez était présent dans les tribunes du Parc OL pour superviser l'international tricolore ! En cas d'échec sur le dossier Philippe Coutinho (Liverpool), Fekir serait l'une des options étudiées par l'actuel leader de la Liga. 5. De Bruyne va toucher le gros lot Souhaitant obtenir un nouveau très gros contrat avec Manchester City, Kevin De Bruyne (26 ans) va obtenir gain de cause prochainement. En effet, le Daily Star nous informe que le milieu offensif belge, lié aux Citizens jusqu'en juin 2021, est sur le point de prolonger. Le média britannique précise que le Diable Rouge, actuellement rémunéré à hauteur de 160.000 euros hebdomadaires, va désormais toucher 280.000 euros par semaine avec les Skyblues. Une sacrée revalorisation salariale qui fera de De Bruyne le joueur le mieux payé de l'effectif mancunien. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 4 novembre 2017 à 12h00. C'est officiel : - Didier Deschamps a prolongé son contrat jusqu'en juin 2020 avec l'équipe de France.

- Le milieu de terrain Paul Lasne a prolongé jusqu'en juin 2021 avec Montpellier.



- L'attaquant Eder a prolongé jusqu'en juin 2021 avec l'Inter Milan.

- Le milieu de terrain Nuri Sahin ne jouera plus avec l'équipe de Turquie.

- Slavoljub Muslin n'est plus le sélectionneur de la Serbie. C'est Mladen Krstajic qui assurera l'intérim. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le milieu offensif du Paris Saint-Germain, Julian Draxler, plaît toujours au Bayern Munich.

- L'ailier Lucas refuse toujours de quitter le Paris Saint-Germain.

- Prêté à Valence, l'attaquant du Paris Saint-Germain Gonçalo Guedes aimerait rester en Espagne.

- Le Paris Saint-Germain suit de près le milieu de terrain de Naples, Jorginho.

- Arsenal et le FC Barcelone visent toujours le milieu offensif de Monaco, Thomas Lemar.



- L'entraîneur de Nice, Lucien Favre, intéresse le Werder Brême.

- L'attaquant Jonathan Bamba va prochainement prolonger avec Saint-Etienne.

- Lille et Nantes ciblent le défenseur central de Naples, Vlad Chiriches.

- Rennes s'intéresse à l'attaquant de Leicester, Islam Slimani.

- Le gardien de Toulouse, Alban Lafont, plaît à la Juventus Turin. A l'étranger : - Libre, Carlo Ancelotti a écarté la possibilité d'un retour à Chelsea.

- Chelsea est toujours intéressé par l'ailier de l'Atletico Madrid, Yannick Ferreira Carrasco.

- Arsenal souhaite recruter le gardien du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen.

- Manchester United rêve toujours du milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos.

- Le milieu de terrain Michael Carrick ira au bout de son contrat, qui expire en juin prochain, à Manchester United.

- En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, le milieu de terrain Emre Can intéresse toujours la Juventus Turin.

- Liverpool pourrait prochainement accueillir le défenseur central de la Lazio Rome, Stefan de Vrij.



- En difficulté au Real Madrid, le défenseur central Jesus Vallejo pourrait de nouveau être prêté à l'Eintracht Francfort.

- L'attaquant Fernando Torres souhaite quitter l'Atletico Madrid. L'Espagnol pourrait rejoindre la MLS ou la Chine.

- L'Inter Milan suit de près le milieu de terrain Ramires, actuellement au Jiangsu Suning.

- La Lazio Rome vise le milieu de terrain de Monaco, prêté à Caen, Youssef Aït Bennasser.

- En fin de contrat en juin prochain, l'ailier Franck Ribéry pourrait ne pas être prolongé par le Bayern Munich.

- Le Bayern Munich cible l'attaquant de l'AS Rome, Edin Dzeko, pour en faire la doublure de Robert Lewandowski.

- Le milieu de terrain polyvalent du Bayern Munich, Joshua Kimmich, plaît à Manchester City et au FC Barcelone. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





