Equipe de France : Pavard, N'Zonzi, Fekir, Martial, Benzema et Mbappé... Les vérités de Deschamps Damien Da Silva - Equipe De France, Mise en ligne: le 02/11/2017 à 16h28 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Pour les matchs amicaux face au Pays de Galles (10 novembre) et l'Allemagne (14 novembre), le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a étonné avec deux surprises et trois revenants dans la liste. Devant les médias, le technicien tricolore n'a éludé aucun sujet. Benjamin Pavard, la surprise de Deschamps. Après la qualification acquise pour la Coupe du monde 2018, l'équipe de France va désormais enchaîner les matchs amicaux pour préparer cette compétition. Premier rendez-vous en novembre avec deux affrontements face au Pays de Galles et à l'Allemagne. Confronté à de nombreux forfaits pour ce rassemblement (Lloris, Sidibé, Pogba, Kanté, Lemar, Payet sans oublier Mendy et Dembélé), le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé une liste surprenante ce jeudi avec deux nouveaux et trois revenants. Pavard et N'Zonzi, Deschamps s'explique La plus grande surprise de cette liste reste la présence de Benjamin Pavard. Jamais appelé chez les A, le jeune défenseur de 21 ans réalise un début de saison tonitruant à Stuttgart, où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Profitant de l'absence sur blessure de Djibril Sidibé, l'ancien Lillois bénéficie aussi de ses performances irréprochables avec les Espoirs. «Pavard est très performant avec son club, il est aussi très performant avec les Espoirs. C'est un défenseur central de formation, mais il peut évoluer à d'autres postes», a apprécié Deschamps. Appelé avec Christophe Jallet à ce poste, Pavard a de grandes chances de fêter sa première sélection. Un autre nouveau figure dans ce groupe, Steven N'Zonzi. A 28 ans, le milieu défensif profite des forfaits de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, blessés, pour découvrir les Bleus. «Il a connu les Espoirs il y a bien longtemps. Il était à un très bon niveau la saison dernière, il fait un bon début de saison avec Séville. C'est une question de registres et de postes. Je n'ai pas appelé Kanté, qui n'a pas encore repris. Steven est un joueur qui joue dans le même registre», a justifié DD. Bon avec le FC Séville depuis plusieurs mois, N'Zonzi reçoit un vrai message de confiance de la part du sélectionneur alors qu'un Tiémoué Bakayoko va rester à Chelsea. Le sélectionneur compte sur Martial et Fekir Parmi les revenants, on retrouve Benoît Costil, Anthony Martial et Nabil Fekir. Si le gardien de Bordeaux vient jouer le rôle de numéro 3 en l'absence d'Hugo Lloris, les attaquants de Manchester United et de l'Olympique Lyonnais disposent eux d'une carte à jouer grâce aux forfaits de Thomas Lemar et Dimitri Payet. De retour après 14 mois d'absence en sélection, Martial a reçu un bon signal de la part de Deschamps. «Il continue à être efficace. Après, 14 mois, ça fait beaucoup. Anthony était avec nous à l'Euro. Il a eu une période plus difficile. Il revient bien, je le trouve performant quand il sort du banc, même si je ne vais pas le cantonner à un rôle de remplaçant», a assuré le boss français, qui compte sur lui. Même constat pour Fekir, qui a toujours été dans les petits papiers du sélectionneur malgré son absence lors du dernier rassemblement. «Fekir, j'ai toujours dit du bien de lui. Je pense avoir fait tout ce que j'ai pu pour qu'il choisisse l'équipe de France. J'ai eu à le sélectionné à des périodes où il était moins bon. C'était important pour moi qu'il sente cette confiance. (...) C'est un attaquant axial, sa blessure l'a freiné mais il est revenu à un très bon nouveau, il marque, il fait marquer, c'est important au niveau international», a-t-il apprécié. Autant dire que les deux hommes seront attendus au tournant dans un secteur offensif très concurrentiel. Rien n'a changé pour Benzema Un secteur offensif toujours sans Karim Benzema. Plus appelé en équipe de France depuis novembre 2015 et l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l'attaquant du Real Madrid a expliqué cette semaine qu'il rêvait de disputer la Coupe du monde 2018 avec les Bleus. Mais rien n'a changé dans l'esprit de Deschamps. «Est-ce que j'ai vu ses déclarations ? Non, je ne lis pas beaucoup. Vous connaissez ma position, je ne change pas, a-t-il commenté. Je choisi en fonction d'un collectif, d'un groupe. Puis vous savez, beaucoup de joueurs ont aussi envie de porter le maillot de la France.» Du soutien pour Mbappé Autre dossier délicat évoqué ce jeudi, la baisse de régime de Kylian Mbappé, moins performant ces dernières semaines avec le Paris Saint-Germain. Mais de son côté, Deschamps lui a renouvelé sa confiance. «Ce n'est pas le fait qu'il soit jeune, mais une carrière ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il a une période un peu plus difficile, mais le plus important c'est la gestion humaine», a-t-il commenté. «C'est une gestion athlétique et humaine par rapport à un groupe. Forcément il a changé de galaxie, et malgré tout il a fait un très bon début de saison. Je suis très content qu'il soit Français», a assuré le sélectionneur avec un grand sourire. Détendu et serein, Deschamps a surpris par ses choix ce jeudi. En espérant de bonnes surprises sur le terrain dans quelques jours... La liste des 24 Bleus : Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Steve Mandanda (Marseille), Benoît Costil (Bordeaux). Défenseurs : Lucas Digne (FC Barcelone), Christophe Jallet (Nice), Presnel Kimpembe (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal), Layvin Kurzawa (PSG), Benjamin Pavard (Stuttgart), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid). Milieux : Steven N'Zonzi (FC Séville), Blaise Matuidi (Juventus Turin), Adrien Rabiot (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Moussa Sissoko (Tottenham). Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexandre Lacazette (Arsenal), Nabil Fekir (Lyon), Kylian Mbappé (PSG), Anthony Martial (Manchester United), Florian Thauvin (Marseille). Que pensez-vous des propos tenus par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS