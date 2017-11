Equipe de France / Liste des 24 : Deschamps relance Martial et Fekir, les surprises Pavard et N'Zonzi !

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste pour les deux prochains matchs amicaux contre le Pays de Galles (10 novembre) et l'Allemagne (14 novembre). On notera les retours de Nabil Fekir et d'Anthony Martial.

Didier Deschamps a réservé quelques surprises.

Désormais qualifiée pour la Coupe du monde 2018, l'équipe de France va se préparer pour cette compétition. Pour les matchs amicaux contre le Pays de Galles (10 novembre) et l'Allemagne (14 novembre), le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a annoncé ce jeudi sa liste de 24 joueurs pour ce rassemblement avec des retours marquants et deux surprises.

Lloris forfait, Pavard la surprise en défense

Au poste de gardien, Deschamps a dû composer avec l'absence d'Hugo Lloris, touché avec Tottenham. Si Steve Mandanda et Alphonse Areola conservent la confiance du sélectionneur, Benoît Costil, irréprochable pendant de longues années chez les Bleus, réalise un retour logique. En défense, une seule grosse surprise !

En effet, les éléments défensifs ont tous été reconduits, sauf Djibril Sidibé, indisponible. Et pour le remplacer, le technicien tricolore a surpris son monde en sélectionnant Benjamin Pavard ! Auteur d'un gros début de saison avec Stuttgart, le jeune talent de 21 ans est ainsi récompensé de son parcours exemplaire dans les catégories inférieures. Un vrai message pour certains défenseurs droits, comme Sébastien Corchia...

Première pour N'Zonzi, les retours de Fekir et Martial

Dans le coeur du jeu, un seul changement à souligner. Toujours privé de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, Deschamps a décidé d'appeler pour la première fois Steven N'Zonzi, performant depuis plusieurs mois avec le FC Séville. Le joueur de 28 ans va ainsi découvrir les Bleus aux côtés de Blaise Matuidi, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso et Moussa Sissoko. Plutôt intéressant à Chelsea, Tiémoué Bakayoko n'a toujours pas sa chance...

Dans le secteur offensif, deux retours marquants. Bien aidés par les forfaits de Dimitri Payet et de Thomas Lemar, blessés, les attaquants Nabil Fekir et Anthony Martial reviennent chez les Bleus. Excellent avec l'OL, le milieu offensif retrouve ce groupe après avoir raté le dernier rassemblement. Pour le Mancunien, c'est également une juste récompense avec son début de saison après plus d'un an loin de la sélection. On retrouve avec eux Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Kylian Mbappé et Florian Thauvin. Toujours pas de Karim Benzema à l'approche du Mondial...

La liste des 24 Bleus :

Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Steve Mandanda (Marseille), Benoît Costil (Bordeaux)

Défenseurs : Lucas Digne (FC Barcelone), Christophe Jallet (Nice), Presnel Kimpembe (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal), Layvin Kurzawa (PSG), Benjamin Pavard (Stuttgart), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid).

Milieux : Steven N'Zonzi (FC Séville), Blaise Matuidi (Juventus Turin), Adrien Rabiot (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Moussa Sissoko (Tottenham).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexandre Lacazette (Arsenal), Nabil Fekir (Lyon), Kylian Mbappé (PSG), Anthony Martial (Manchester United), Florian Thauvin (Marseille).

