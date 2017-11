Ligue des Champions : les clubs anglais, c'est du très costaud !

Après plusieurs saisons difficiles, les clubs anglais sont de retour au premier plan en Ligue des Champions. Alors que Manchester City et Tottenham ont déjà validé leur ticket pour les 8es de finale, Manchester United, Liverpool et Chelsea sont également bien partis pour rejoindre le prochain tour.

La joie des Spurs, victorieux contre le Real Madrid (3-1) mercredi.

Un peu plus de cinq années après la victoire de Chelsea en 2012, l'Angleterre semble de nouveau prête à reconquérir l'Europe. Car durant cinq saisons, les clubs britanniques ont eu un mal fou à contenir la furia espagnole, qui a déferlé sur le Vieux Continent, avec notamment les trois victoires du Real Madrid en Ligue des Champions. Mais cette année, la donne semble différente.

Une seule défaite en 20 matchs

Et pour cause, les cinq représentants anglais ont plus ou moins impressionné jusqu'ici. Pour preuve, leur bilan quasi parfait après quatre journées avec 15 victoires, 4 nuls et seulement une défaite, celle de Chelsea sur la pelouse de l'AS Rome (0-3), mardi. 75% de victoires, aucun pays avec au moins trois représentants dans cette compétition ne fait mieux.

Alors que le PSG régale, Manchester City impressionne également. Quatre victoires en autant de rencontres, les Citizens, déjà qualifiés pour les 8es de finale, font aussi bien que le club de la capitale. Même constat pour Manchester United, qui réalise également un sans-faute mais qui doit encore patienter pour franchir officiellement la phase de poules. Chose que Tottenham a déjà réussi à faire dans un groupe avec le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Rien que ça.

Un 5/5 possible, des clubs parfaitement préparés

A deux journées de la fin du premier tour, les Red Devils, mais également Liverpool, en tête du groupe E, et Chelsea, confortablement installé à la 2e place du groupe C, pourraient donc rejoindre Skyblues et Spurs pour un 5/5 retentissant. Un possible carton plein qui pose une question légitime : les clubs de Premier League sont-ils les favoris pour succéder aux Merengue ?

C'est fort probable. Si les clubs laissent énormément de plumes en championnat, les effectifs sont assez étoffés pour briller sur plusieurs tableaux, cette saison plus que les autres. Après plusieurs années difficiles, l'heure de la revanche a sonné. Il faut tout de même dire que l'incroyable concurrence pour le titre dans la ligue la plus spectaculaire du monde comporte énormément d'avantages...

Selon vous, un club de Premier League remportera-t-il la C1 cette saison ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...