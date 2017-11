Dele Alli met le feu à la Maison Blanche - Débrief et NOTES des joueurs (Tottenham 3-1 Real)

Déjà en difficulté en Liga, le Real Madrid s'est un peu plus enfoncé en chutant 3-1 à Wembley face à Tottenham ce mercredi en Ligue des Champions. Minés par un doublé de Dele Alli qui a qualifié les Spurs, les Merengue voient la 1ère place du groupe H s'éloigner…

Dele Alli a crevé l'écran ce soir.

Rien ne va plus au Real Madrid. Déjà distancés de 8 points par le FC Barcelone en Liga, les Merengue se sont un peu plus enfoncés dans la crise en sombrant à Wembley face à Tottenham (3-1) ce mercredi à l'occasion de la 4e journée du groupe H de la Ligue des Champions.

Vainqueurs pour la première fois de leur histoire de la Casa Blanca, les Spurs se qualifient pour les 8es de finale et prennent une grosse option sur la première place de la poule avec trois points d'avance sur leur adversaire du soir. Tout n'est pas perdu pour le double tenant du titre, 2e et très bien placé pour la qualification avec 5 points d'avance sur le Borussia Dortmund, accroché à domicile par l'APOEL Nicosie (1-1).

Alli douche le Real

D'entrée pourtant, dans une superbe ambiance, les hommes de Zinédine Zidane affichaient leurs intentions en faisant le jeu. Mais les Espagnols se montraient brouillons face à des Anglais bien en place. Si bien que ce sont les locaux qui étaient les plus dangereux sous l'impulsion du duo Eriksen-Kane qui profitait notamment des pertes de balle adverses.

Après plusieurs alertes, les hommes de Mauricio Pochettino finissaient par trouver la faille par Alli, de retour de suspension, qui propulsait au fond des filets un centre de Trippier, en position de hors-jeu sur cette action mais non signalé (1-0, 27e)…

Les Spurs froids de réalisme

Mené au score, le Real réagissait mais Lloris se couchait bien pour détourner la frappe de Casemiro. Comme à l'aller, le portier français repoussait encore le danger à deux reprises face à Ronaldo. Sur la retenue, les Merengue ne parvenaient pas à concrétiser leurs occasions et avant la pause, Ramos devait s'interposer pour éviter à Kane de faire le break. Au retour des vestiaires, le danger se précisait sur le but de Lloris, mais les Spurs tenaient bon, comme à l'aller, et ils faisaient parler leur réalisme offensif sur un numéro d'Alli, qui s'offrait un doublé sur une frappe déviée par Ramos (2-0, 56e).

Le Real se réveille trop tard

Tout heureux d'échapper à la réduction du score sur un énorme cafouillage dans la surface, les Londoniens pliaient le match sur un contre conclu par Eriksen (3-0, 65e). Si Alli manquait le triplé, ce sont bien les Merengue qui mettaient le feu en fin de partie et malgré deux nouvelles parades de Lloris face à CR7, le Portugais réduisait la marque à bout portant (3-1, 80e). Pas de quoi aider la pilule à passer…

La note du match : 7,5/10

Une enceinte mythique, un public enthousiaste, de l'intensité et quasiment pas de temps morts : on a assisté à un vrai match de Ligue des Champions avec des buts et du spectacle malgré le manque de maîtrise du Real et le visage plus défensif des Spurs après la pause. Les joueurs offensifs du club londonien ont régalé avec leurs combinaisons.

Les buts :

- Winks lance Trippier côté droit. L'Anglais est hors-jeu mais l'arbitre ne le siffle pas et il peut centrer. Figé sur sa ligne, Casilla assiste impuissant à l'ouverture du score d'Alli qui devance Nacho et se jette pour marquer à bout portant (1-0, 27e).

- Sur une longue passe de Dier, Dele Alli s'infiltre facilement dans l'axe de la défense madrilène. L'Anglais fixe Casemiro et décoche une frappe du droit à l'entrée de la surface. Contré par la cuisse de Ramos, le ballon surprend Casilla à mi-hauteur au premier poteau (2-0, 56e).

- Sur un contre initié par Alli, l'Anglais efface Ramos et sert Kane, qui résiste à Nacho et lance Eriksen vers le but. Le Danois file dans l'axe et glisse le ballon à gauche d'un Casilla, sorti à sa rencontre (3-0, 65e).

- Sur un centre d'Hakimi, Marcelo remet dans l'axe. Après un cafouillage, le ballon revient sur Ronaldo, qui marque à bout portant sur un tir dévié par Dier (3-1, 80e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Dele Alli (8,5/10)

Après 3 matchs de suspension en C1, le milieu offensif a fêté son retour de manière fracassante avec un doublé. Un peu moins en vue après son ouverture du score à bout portant, l'Anglais est ressorti de sa boîte en seconde période en allant chercher tout seul le deuxième but. Avec sa percussion, il initie ensuite le troisième. Généreux, il a perturbé la défense merengue avec son pressing et bien combiné avec ses partenaires offensifs. Dommage qu'il loupe le triplé sur la fin… Le Spur aura fait mal au Real, intéressé par ses services.

TOTTENHAM :

Hugo Lloris (7,5) : déjà décisif à l'aller, le gardien du club londonien a de nouveau brillé ce soir avec pas moins de 9 arrêts, jouant encore une fois un rôle clé dans le succès des siens. Le capitaine des Spurs a notamment mis en échec Ronaldo à quatre reprises, même s'il finit par s'incliner à bout portant.

Toby Alderweireld (non noté) : le défenseur central a signé un bon début de match, régnant en maître dans les airs et repoussant plusieurs centres. Le Belge s'est aussi distingué sur plusieurs montées mais il se blesse à la cuisse sur l'une d'elles. Remplacé à la 25e par Moussa Sissoko (5) qui a eu du mal à recevoir le ballon et à trouver sa place hormis sur de rares incursions.

Davinson Sánchez (6) : partie solide du défenseur central colombien, intraitable dans les duels.

Jan Vertonghen (6,5) : copie très propre du défenseur central belge, à l'image de son tacle plein de sérénité sur Ronaldo en pleine surface. Précieux sur la fin, lorsque le Real poussait.

Kieran Trippier (7,5) : préféré à Aurier, le piston droit a parfaitement donné raison à son coach. Dévorant les espaces laissés par Marcelo, l'Anglais a arpenté son couloir. Régulièrement servi, il est récompensé avec sa passe décisive sur l'ouverture du score même s'il se trouvait en position de hors-jeu. Plusieurs bons débordements également. Malgré une seconde période plus calme, il signe un superbe centre non transformé par Alli.

Christian Eriksen (7) : une belle partie de la part du maître à jouer des Spurs. Grâce à sa vision du jeu et sa qualité de passe, le Danois a plusieurs fois lancé ses partenaires vers le but adverse. Alors qu'il avait tendance à s'effacer, le milieu offensif a marqué le dernier but des Spurs.

Harry Winks (5,5) : un match satisfaisant pour le milieu de terrain, efficace à la récupération et avec quelques bonnes montées de balle également. Remplacé à la 66e par Moussa Dembélé (non noté).

Eric Dier (5,5) : auteur d'un bon début de partie dans l'entrejeu, le milieu de terrain est redescendu en défense centrale à la suite de la blessure d'Alderweireld. Là aussi, il a rassuré même s'il contre le tir de Ronaldo à bout portant sur la réduction du score.

Ben Davies (6,5) : comme son pendant droit, le piston gauche n'a pas ménagé sa peine. On a davantage vu le Gallois dans un rôle défensif, repoussant plusieurs assauts madrilènes et ballons chauds.

Dele Alli (8,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Harry Kane (7) : remis sur pied pour cette rencontre, le buteur des Spurs a brillé face au club qui le convoite, en rappelant que sa palette est bien plus large que celle d'un simple attaquant de surface. L'Anglais a beaucoup décroché et multiplié les combinaisons avec Eriksen et Alli. De bons décalages à la clé avec notamment cette merveille de passe pour le Danois sur le dernier but anglais. Face au but en revanche, Kane restera sur sa faim puisqu'il bute sur Casilla puis Ramos en première période. Remplacé à la 79e par Fernando Llorente (non noté).

REAL MADRID :

Francisco Casilla (4) : titulaire en l'absence de Navas, le gardien a d'abord répondu présent en début de partie avec plusieurs arrêts. Mais on peut lui reprocher de rester sur sa ligne sur l'ouverture du score puis de perdre son duel sur le dernier but anglais.

Achraf Hakimi (4,5) : partie plutôt décevante du jeune latéral droit. Il faut reconnaître qu'il a beaucoup couru et régulièrement pris son couloir, mais il a fait preuve de déchet sur les centres et a parfois manqué de conviction lors de ses montées. Son centre conduit néanmoins à la réduction du score. Défensivement, son manque d'impact physique a porté préjudice au Marocain.

Nacho (3,5) : titulaire en raison du forfait de Varane, le défenseur central a pris l'eau ce soir. Souvent bougé par les attaquants adverses, l'Espagnol est devancé par Alli sur le premier but et en retard sur le troisième. De rares bonnes interventions mais le bilan reste négatif.

Sergio Ramos (4) : en difficulté à Gérone, le capitaine merengue n'a pas redressé la barre ce soir. Malgré plusieurs interventions salvatrices notamment en début de match, le défenseur central a plusieurs fois été dominé par Kane dans ses duels. L'Espagnol est malheureux en déviant le 2e but dans ses filets puis Alli le met dans le vent sur le 3e.

Marcelo (4) : plusieurs fois rappelé à l'ordre par Zidane pour son repli défensif défaillant, le latéral gauche a régulièrement laissé un boulevard à Trippier dans son couloir. Dans une mauvaise passe, le Brésilien a abusé de longs ballons qui n'ont jamais trouvé preneur. Plus intéressant offensivement sur la fin et auteur de la remise qui permet de réduire le score.

Luka Modric (4,5) : le milieu du Real a pris l'eau ce soir et le Croate, très décevant face à son ancien club, y est pour quelque chose. Sans génie, il a très peu apporté offensivement en première période avant de mieux finir la rencontre avec quelques passes dont il a le secret. Remplacé à la 81e par le Français Theo Hernandez (non noté).

Casemiro (5) : le seul milieu de terrain madrilène à avoir tenu son rang en première période. En plus de sa débauche d'énergie habituelle à la récupération, le Brésilien a tenté de sonner la révolte en se projetant vers l'avant, mais Lloris a repoussé sa tentative. On l'a ensuite beaucoup vu descendre très bas en défense après la pause, mais sans plus de réussite et il est effacé par Alli sur le 2e but.

Toni Kroos (4) : étrangement, l'Allemand a semblé encombré avec le ballon ce soir. Le milieu de terrain a notamment multiplié les longues passes hasardeuses tout en n'apportant pas un grand impact offensif. Une déception malgré un peu plus d'inspiration sur les coups de pied arrêtés.

Isco (4,5) : loin de son rayonnement habituel, l'Espagnol a lui aussi déçu ce soir, peinant à faire la différence par ses passes et ses combinaisons. Gêné par les Spurs, le maestro a aussi eu du mal à jouer dans le sens du jeu. Du mieux après la pause mais le tout reste décevant. Remplacé à la 73e par Borja Mayoral (non noté).

Karim Benzema (5) : un match à la Benzema, où le Français s'est beaucoup dépensé, décrochant pour combiner avec ses partenaires, mais sans grand succès et il a tardé à venir soutenir Ronaldo lorsque le Lusitanien en avait besoin. Remplacé à la 73e par Marco Asensio (non noté).

Cristiano Ronaldo (6) : le meilleur Madrilène ce soir, et pas seulement en raison de son but. Tout avait pourtant mal commencé pour le Portugais, rarement trouvé par ses coéquipiers en début de partie et qui a rapidement affiché son agacement. Mais, une fois mené au score, CR7 a sonné la révolte en faisant la différence avec ses dribbles ou en tentant sa chance, mais il s'est encore heurté à un grand Lloris malgré un but tardif.

TOTTENHAM 3-1 REAL MADRID (mi-tps: 1-0) - LIGUE des CHAMPIONS - 1er tour, grp H / 4e journée

Stade : Wembley Stadium - Arbitre : C. Çakr



Buts : D. Alli (27e) D. Alli (56e) C. Eriksen (65e) pour TOTTENHAM - Cristiano Ronaldo (80e) pour REAL MADRID

Avertissements : M. Dembélé (89e) , pour TOTTENHAM - Sergio Ramos (90+1e) , pour REAL MADRID



TOTTENHAM : H. Lloris - T. Alderweireld (M. Sissoko, 24e) , D. Sánchez , J. Vertonghen - K. Trippier , C. Eriksen , H. Winks (M. Dembélé, 66e) , E. Dier , B. Davies - D. Alli - H. Kane (Llorente, 79e)



REAL MADRID : Kiko Casilla - A. Hakimi , Nacho , Sergio Ramos , Marcelo - Casemiro - L. Modric (T. Hernández, 81e) , T. Kroos - Isco (Marco Asensio, 74e) - K. Benzema (Borja Mayoral, 74e) , Cristiano Ronaldo



Dele Alli ouvre le score et fait chavirer Wembley (1-0, 27e)

Auteur d'un doublé, Dele Alli chaleureusement félicité (2-0, 56e)

Eriksen pour le 3-0 (65e) !

Malgré son but, Ronaldo repart encore frustré…

Zidane aussi fait la moue après cette seconde défaite de rang

Kane a réussi son match même s'il lui manque un but

Le résumé du match en vidéo

Vidéo : le numéro de Dele Alli sur son 2e but.