Ligue des Champions : pourquoi la Juve a gagné plus que le Real en 2016-2017 et le PSG a touché beaucoup moins d'argent...

La Juventus Turin a touché le pactole lors de la Ligue des Champions 2016-2017, bien plus que le vainqueur de la compétition, le Real Madrid. Le PSG a perdu un peu plus de 15 M€ par rapport à l'édition précédente et son élimination en 8es de finale n'explique pas tout. Maxifoot fait le point sur les sommes versées.

La Juve d'Higuain avait perdu sur le terrain, mais pas financièrement

L'UEFA a récemment dévoilé les montants distribués aux clubs engagés dans la Ligue des Champions 2016-2017. Si chaque formation a touché de l'argent pour sa participation à la compétition et ses résultats, une grande partie est issue des droits TV. Et sur les 1,384 milliard d'euros versés, c'est la Juventus Turin qui touche le jackpot avec 110,384 millions d'euros (dont 58,826 M€ uniquement avec les droits TV) !

La Juve dit merci aux droits TV !

Finaliste malheureux de la dernière édition, la Juve a perçu 26,531 M€ de plus que le club le mieux récompensé en 2015-2016 (Manchester City avec 83,853 M€). La Vieille Dame est devant le Real Madrid, sacré champion d'Europe. Le club merengue a perçu 81,051 M€ (dont 26,170 M€ de droits TV) et est même devancé par Leicester avec 81,681 M€ (dont 49,073 M€ de droits TV). La Casa Blanca a été moins gâtée par la redistribution des droits télévisuels.

Pourquoi un club sacré en finale peut gagner moins ? C'est en raison du fameux critère marketpool qui dépend des montants des droits TV versés dans chaque pays pour diffuser la Ligue des Champions. Plus les médias d'un pays paient cher pour acquérir les droits de la compétition, plus les clubs de ce pays reçoivent d'argent (plus de détails dans notre dossier). Le marketpool associé aux droits de retransmission pour l'Espagne a été divisé entre cinq clubs : le Real, le FC Barcelone, l'Atletico et le FC Séville, présents en phase de groupes, mais aussi Villarreal, éliminé en barrages. De son côté, la Juve ne devait partager qu'avec Naples et l'AS Rome.

Le PSG a partagé plus, Monaco dans le Top 5

C'est aussi la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain a récolté moins d'argent qu'en 2015-2016. Eliminé en 8es de finale, le PSG a touché un chèque de 55,313 M€ (contre 70,803 M€ la saison précédente) dont 29,932 M€ de droits TV (contre 40,371 M€ la saison précédente). Une baisse des revenus des droits TV qui s'explique par le fait qu'il y avait trois clubs français engagés la saison passée (PSG, Monaco, OL), contre deux (PSG et l'OL) en 2015-2016. Il fallait donc plus partager.

Si Monaco a reçu un peu moins que le PSG en terme de droits TV (23,804 M€), son statut de demi-finaliste lui permet tout de même de terminer largement devant avec au total 64,685 M€ de primes. L'ASM est le cinquième club le mieux payé derrière la Juve, Leicester et le Real donc, mais aussi Naples (66,009 M€). Derrière, on retrouve Arsenal (64,573 M€), l'Atletico Madrid (60,615 M€) et le Barça (59,847 M€). Eliminé en phase de poules, Lyon a tout de même récolté un beau pactole : 38,613 M€. La Ligue des Champions paie !

La C1 rapporte toujours beaucoup plus que la C3

Aux 38,613 M€ perçus par l'OL en C1 s'ajoutent 9,858 M€ en C3 pour son parcours jusqu'en demi-finales. Au total, le club rhodanien a donc perçu 48,471 M€ pour sa campagne européenne. C'est plus que Manchester United (44 503 M€), vainqueur de la Ligue Europa. Et ne parlons même pas de Schalke 04, deuxième club le mieux payé en Ligue Europa avec 17 735 M€. Un gouffre...

Saint-Etienne a récolté 13,466 M€ pour son parcours jusqu'en 16es de finale, tandis que Nice, éliminé en phase de poules, a touché 10,617 M€. En plus de revenus issus des droits TV beaucoup moins importants, les primes sont aussi moins élevées avec 2,6 M€ pour la participation à la phase de poules et 10,35 M€ pour un parcours jusqu'au sacre, contre 35,5 M€ en C1 par exemple.

Les 15 clubs qui ont le plus gagné grâce à la Ligue des Champions 2016-2017 :

1. Juventus Turin (Finale) : 110,435 M€

2. Leicester (1/4 de finale) : 81,681 M€

3. Real Madrid (Vainqueur) : 81,051 M€

4. Naples (1/8 de finale) : 66,009 M€

5. Monaco (1/2 finale) : 64,685 M€

6. Arsenal (1/8 de finale) : 64,573 M€

7. Atletico (1/2 finale) : 60,615 M€

8. FC Barcelone (1/4 de finale) : 59,847 M€

9. Paris SG (1/8 de finale) : 55,313 M€

10. Bayern Munich (1/4 de finale) : 54,762 M€

11. Dortmund (1/4 de finale) : 52,825 M€

12. Manchester City (1/8 de finale) : 50,204 M€

13. Tottenham (Phase de groupes) : 43,280 M€

14. Lyon (Phase de groupes) : 38,613 M€

15. Leverkusen (1/8 de finale) : 38,593 M€

Les 15 clubs qui ont le plus gagné grâce à la Ligue Europa 2016-2017 :

1. Manchester United (Vainqueur) : 44,503 M€

2. Schalke 04 (1/4 de finale) : 17,735 M€

3. Celta Vigo (1/2 finale) : 16,997 M€

4. Ajax (Finale) : 16,194 M€

5. Southampton (Phase de groupes) : 15,199 M€

6. AS Rome (1/8 de finale) : 14,214 M€

7. Saint-Etienne (1/16 de finale) : 13,466 M€

8. Fiorentina (1/16 de finale) : 11,464 M€

9. Fenerbahçe (1/16 de finale) : 10,814 M€

10. Mayence (Phase de groupes) : 10,689 M€

11. Nice (Phase de groupes) : 10,617 M€

12. Osmanlispor (1/16 de finale) : 10,413 M€

13. Lyon (1/2 finale) : 9,858 M€

14. Bilbao (1/16 de finale) : 9,520 M€

15. Villarreal (1/16 de finale) : 9,359 M€

La redistribution des montants de la Ligue des Champions 2016-2017

La redistribution des montants de la Ligue Europa 2016-2017

+ Pour approfondir le sujet, retrouvez notre dossier sur les droits TV.

+ Le tableau des revenus de la Ligue des Champions 2015-2016.

+ Le tableau des revenus de la Ligue des Champions 2014-2015.

+ Le tableau des revenus de la Ligue Europa 2015-2016.

+ Le tableau des revenus de la Ligue Europa 2014-2015.

Que pensez-vous des montants perçus par les clubs en C1 et en C3 ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...