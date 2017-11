PSG : Kurzawa, un triplé historique et un "chut" qui... ravivent les critiques !

Mardi contre Anderlecht (5-0), Layvin Kurzawa est devenu le premier défenseur à signer un triplé dans l'histoire moderne de la Ligue des Champions. Mais le latéral gauche du Paris Saint-Germain a été repris de volée par les consultants après avoir célébré son premier but par un «chut» destiné à ses détracteurs.

Malgré son triplé, Layvin Kurzawa n'a pas éteint tous les doutes...

Layvin Kurzawa (25 ans) n'est pas près d'oublier la démonstration de mardi face à Anderlecht en Ligue des Champions (5-0). En seulement 25 minutes, après la pause, le latéral gauche a donné au succès du Paris Saint-Germain des allures de correction en signant un triplé digne de l'attaquant qu'il a été durant sa jeunesse.

C'est tout simplement la première fois dans l'histoire moderne de la C1 qu'un défenseur réalise une telle performance ! Après son premier but, l'ancien Monégasque a instinctivement placé son index devant sa bouche, comme pour faire taire ses détracteurs. «Ce signe ? C'était pour tout le monde, sur le coup de l'émotion», a expliqué plus tard l'international français au micro de beIN Sports. Mais le fait que le Francilien ne s'arrête même pas en zone mixte ensuite ne laisse pas de place aux doutes : c'est bien aux médias que s'adressait l'intéressé.

Pour Riolo, Kurzawa devrait avoir honte !

Il faut dire que le Tricolore, décevant depuis le début de l'exercice, n'a pas été épargné au cours des dernières semaines. Si son opération pour cause de pubalgie en mai et l'affaire du chantage à la vidéo dont il a été victime constituent des circonstances atténuantes, Kurzawa a du mal à gommer ses défauts récurrents (manque de rigueur défensive et de précision sur les centres). Si bien que son concurrent Yuri Berchiche, recruté cet été, a marqué des points lors de ses dernières sorties. Avec son match XXL qui a été crédité d'un 8,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et NOTES), le Parisien pensait donc avoir remis les pendules à l'heure.

Pourtant, quelques minutes seulement après le coup de sifflet final, de nouvelles critiques l'ont ciblé. «Kurzawa demande qu'on se taise, qu'on ne le critique plus ? C'est ça que veut dire ce geste ? Donc en fait, il est pire que tout ce qu'on pouvait imaginer ce gars-là !», a dénoncé le chroniqueur de RMC Daniel Riolo. «Donc ce joueur pensait ne pas mériter les critiques, c'est ça ? Donc il n'accepte pas qu'on juge mal ses performances depuis le début de la saison ? Il a donc inventé le concept de honte ! Attitude absolument incroyable et folle…»

Un triplé qui «masque sa performance» aux yeux de Rothen

«Ça reste un moment exceptionnel, qu'il le savoure. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ait un peu plus de lumière dans sa tête et qu'il se dise : "Je mets trois buts, mais à chaque fois qu'il y a eu un décalage des Belges, c'est venu de mon côté"», a abondé le consultant Jérôme Rothen sur la radio, estimant que le triplé du latéral «masque sa performance», moins aboutie en première période.

Aussi historique qu'il soit, ce triplé ne mettra pas un terme au débat sur le natif de Fréjus. Mais il pourrait servir de déclic. «Ce triplé peut être décisif pour la suite de sa carrière. Il va lui donner une confiance énorme et lui offrir du crédit auprès de ses coéquipiers et des observateurs», a lancé son prédécesseur au PSG, Patrick Colleter (1991-1996), dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Souhaitons-le pour Kurzawa…

