Les 14 infos à savoir sur la soirée de Ligue des Champions : El Shaarawy coule Chelsea, l'Atletico vers la sortie, MU fonce...

El Shaarawy fait chuter Chelsea, l'Atletico proche de la sortie, MU presque qualifié, Paris en démonstration et qualifié, le Bayern colle le PSG et le Barça muet... Découvrez les faits marquants des matchs de mardi comptant pour la 4e journée de Ligue des Champions.

El Shaarawy a été un véritable enfer pour Chelsea.

Les résultats de mardi (les qualifiés en gras) :

Groupe A : Manchester United 2-0 Benfica, FC Bâle 1-2 CSKA Moscou

Groupe B : PARIS SG 5-0 Anderlecht, Celtic Glasgow 1-2 Bayern Munich

Groupe C : AS Roma 3-0 Chelsea, Atletico Madrid 1-1 Qarabag

Groupe D : Sporting Portugal 1-1 Juventus Turin, Olympiakos 0-0 FC Barcelone

+ Retrouvez tous les résultats, les buteurs, les feuilles de match et les classements en cliquant ici.

1. El Shaarawy fait chuter Chelsea. Dans le choc de la soirée, l'AS Roma n'a laissé aucune chance à Chelsea (3-0) ! Auteur d'un super match, l'ailier du club italien El Shaarawy a fait vivre un enfer aux Blues avec l'ouverture du score dès la première minute d'une frappe puissante. Avec un second but juste avant la pause (36e), l'ancien Monégasque a permis à son équipe de faire le break avant une nouvelle réalisation de Perotti (63e). Un succès précieux dans la course à la qualification.

2. L'Atletico proche de la sortie ! Coup de tonnerre sur la scène européenne ! Habitué à réaliser de beaux parcours ces dernières années, l'Atletico Madrid devrait être éliminé dès la phase de groupes après son nul contre Qarabag (1-1). Même dominateurs, les Colchoneros ont été surpris par un but de Michel (40e) avant d'égaliser par Thomas (56e). 3e du Groupe C, l'Atletico compte 4 points de retard sur Chelsea, 2e, et 5 points sur l'AS Roma, 1er. A deux journées de la fin, ça sent très mauvais...

Mauvaise soirée pour Griezmann et les Colchoneros...



3. Manchester United a quasiment validé son billet. Quel retour en Ligue des Champions pour les Red Devils. Encore invaincu, MU a signé une 4e victoire en 4 matchs en dominant le Benfica Lisbonne (2-0) grâce à un but contre son camp de Svilar (45e) puis un penalty transformé par Blind (77e). Le portier du club portugais a été malheureux puisqu'il avait réussi à détourner un penalty de Martial en première période. Avec 12 points, les Mancuniens sont quasiment qualifiés pour les 8es.

4. Le PSG assure sa qualification. Avec une belle performance, le Paris Saint-Germain a dominé Anderlecht (5-0) ce mardi au Parc des Princes. Avec des buts de Verratti (35e), Neymar (45+4e) et un triplé de Kurzawa (53e, 72e, 78e), le club de la capitale a ainsi validé son billet pour les 8es de finale de la compétition. Reste désormais à sécuriser la première place de ce Groupe B. Pour lire l'analyse complète de la partie, c'est ici.

5. Le Bayern colle au PSG... Dans le même temps, le Bayern Munich a réussi à prendre le meilleur sur le Celtic Glasgow (2-1). Après l'ouverture du score de Coman (22e), les Munichois n'ont pas réussi à faire le break et ont été rejoints par les Ecossais sur un but de McGregor (74e) dans une ambiance exceptionnelle. Mais finalement, Martinez (77e) a donné la victoire aux siens d'une tête. Qualifié pour les 8es, le Bayern n'a pas dit son dernier mot pour la première place.

Coman continue de briller avec le Bayern



6. Le Sporting complique la vie de la Juve. Le finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions a éprouvé des difficultés sur la pelouse du Sporting Portugal (1-1). Après l'ouverture du score de Bruno César pour les Portugais, la Juventus a longtemps buté sur Rui Patricio, mais Higuain (79e) a finalement trouvé la faille pour égaliser. Un nul précieux pour la Vieille Dame, qui conserve ainsi sa 2e place.

7. Un Barça sans inspiration... Malgré la possibilité d'être officiellement qualifié pour les 8es, le FC Barcelone a déçu et n'a pas battu l'Olympiakos (0-0) ce mardi. Si Messi a eu quelques fulgurances, les Blaugrana ont été bougés par les Grecs dans l'intensité et ont cruellement manqué d'inspiration dans la zone de vérité. A noter que le club catalan a été ainsi muet lors d'un match de la phase de groupes de la C1 pour la première fois depuis décembre 2012. Le Barça reste tout de même en tête de ce Groupe D.

8. Moscou renverse totalement Bâle ! Pendant une bonne partie de la soirée, le FC Bâle était qualifié pour les 8es de finale, mais le réveil du CSKA Moscou a été terrible. Après l'ouverture du score de Zuffi (32e), les Russes ont réalisé une seconde période magnifique pour s'imposer (2-1) grâce à des buts de Dzagoev (65e) et Wernbloom (79e). Si Bâle occupe toujours la 2e place du Groupe A, le CSKA revient à égalité.

Les Russes ont été renversants face aux Suisses



9. Le PSG, la meilleure défense de la C1. Après les 4 premières journées de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas encaissé le moindre but ! Impressionnant sur cette phase de groupes, le club de la capitale a donc la meilleure défense (seule équipe à 0 but) et aussi la meilleure attaque provisoire (17 buts) en attendant les matches de mercredi. Solide.

10. Les malheurs de Svilar ! Que c'est cruel pour le jeune gardien... Déjà auteur d'un but contre son camp au match aller (0-1) le 18 octobre dernier, le gardien du Benfica Lisbonne a encore marqué dans sa propre cage ce mardi face à Manchester United (0-2). Pourtant très bon en première période, le jeune portier a été malheureux en envoyant le ballon dans son but après un rebond sur son dos à la suite d'un tir sur le poteau de Nemanja Matic. Dur.

?? Mile Svilar (O.G) 45' | Manchester United 1-0 Benfica pic.twitter.com/aNzbtUsngW — ENIGMA (@ENTER_ENIGMA) 31 octobre 2017

11. La faute impressionnante de Pedro Henrique. Faute spectaculaire de la part de l'ancien Rennais. A l'occasion du match entre l'Atletico Madrid et Qarabag (1-1), l'ailier Pedro Henrique a été immédiatement expulsé pour un excès d'engagement sur un long ballon. En effet, le Brésilien a percuté avec son pied le visage du défenseur des Colchoneros Godin. Impressionnant, mais l'Uruguayen a repris le match.

12. Javi Martinez, un but ensanglanté. En cette soirée d'Halloween, le défenseur central du Bayern Munich était dans le thème ! Pour donner la victoire à son équipe, l'Espagnol a marqué de la tête contre le Celtic Glasgow, mais son arcade a explosé au même moment avec un choc avec un adversaire. Un but ensanglanté !

13. L'olive de Perotti ! Perotti a une façon bien particulière de féliciter ses coéquipiers ! Lors du choc de la soirée en Ligue des Champions, l'AS Roma a surclassé Chelsea (3-0) avec notamment un doublé d'El Shaarawy. Et sur son second but, l'Égyptien a eu le droit à une attention surprenante de la part de son partenaire. En effet, Perotti s'est distingué en réalisant une olive, soit un doigt placé à un endroit intime, à El Shaarawy juste devant les cameras. Après la partie, l'Argentin a expliqué qu'il «avait perdu quelque chose»...

14. Kurzawa dans l'histoire de la C1. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain a marqué un triplé face à Anderlecht (5-0) ce mardi. Et le Français va laisser son nom dans l'histoire de la Ligue des Champions ! D'après les statistiques d'Opta, le Parisien est devenu le premier défenseur à inscrire un triplé dans un match de C1. A noter que Kurzawa devient aussi le second joueur dans l'histoire du PSG à marquer trois buts en une seule rencontre de Ligue des Champions après Zlatan Ibrahimovic, c'était déjà contre Anderlecht (5-0) en octobre 2013.

+ Retrouvez tous les résultats, les buteurs, les feuilles de match et les classements en cliquant ici.

Pour réagir à la 4e journée de Ligue des Champions, rendez-vous ci-dessous dans l'espace «Publiez un commentaire» ...

D'une frappe limpide, El Shaarawy a lancé les Romains (AS Roma 3-0 Chelsea)



Auteur d'un triplé, Kurzawa a brillé (Paris SG 5-0 Anderlecht)



Suarez n'a pas trouvé la faille (Olympiakos 0-0 FC Barcelone)



Dybala et la Juve ont éprouvé des difficultés (Sporting Portugal 1-1 Juventus Turin)



Les Red Devils sont quasiment qualifiés (Manchester United 2-0 Benfica)