Equipe de France : Benzema y croit pour le Mondial 2018 et remet en place certains consultants...

Plus appelé en équipe de France depuis plus de deux ans, Karim Benzema espère toujours disputer la Coupe du monde 2018. L'attaquant du Real Madrid avoue son espoir et envoie une pique à certains consultants qui ont été joueurs par le passé.

Benzema dispute sa neuvième saison au Real Madrid

Pour revoir Karim Benzema (29 ans) avec le maillot de l'équipe de France sur les épaules, il faut remonter au 8 octobre 2015 contre l'Arménie (4-0). Un mois plus tard, l'attaquant français était mis en examen dans le cadre de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et n'a dès lors plus été convoqué par Didier Deschamps, même après la levée de son contrôle judiciaire en juillet dernier.

On le sait, le sélectionneur tricolore n'avait pas apprécié les propos de Benzema lorsque celui-ci avait estimé qu'il avait cédé à la pression d'une partie raciste de la France pour expliquer sa non-convocation pour l'Euro 2016. S'il refuse de l'avouer publiquement, «DD» n'a pas digéré et le fait clairement savoir en ne faisant plus appel à l'avant-centre du Real Madrid. Pourtant, ce dernier garde un espoir de disputer la Coupe du monde 2018.

Benzema veut convaincre sur le terrain

«J'ai toujours l'espoir d'aller en Russie. Je veux me donner toutes les chances d'y parvenir, assure le Merengue au magazine Les Inrockuptibles. Bien sûr que j'ai envie de revenir en équipe de France ! Quel footballeur ne rêve pas de disputer une Coupe du monde ? J'essaie d'être le meilleur possible en club et on fera les comptes à la fin.» Une grosse saison - ce qui n'est pas encore le cas actuellement - sera-t-elle suffisante pour faire changer d'avis Deschamps ? Il veut y croire et ne souhaite plus polémiquer.

«Parler, ça ne sert plus à rien et ça peut être mal interprété. Je ne parle plus, je ne dis plus rien. J'essaie d'être performant et de gagner des titres» , ajoute-t-il. On remarquera le discours plus posé de l'ancien Lyonnais, sans doute conscient que ses anciens propos ont mis un gros coup à sa carrière chez les Bleus. Mais le mal est fait et on imagine mal le Merengue revenir chez les Bleus avec Deschamps aux commandes, lui qui a prolongé ce mardi jusqu'en 2020 (lire ici).

K. Benzema - «ils me font de la peine»

Si Benzema prend des gants avec Deschamps, il ne cache pas en revanche son agacement concernant les critiques de certains consultants. «Les critiques des anciens footballeurs devenus journalistes et qui, pour certains, déversent leur haine. Ils ont vécu les mêmes épreuves que moi mais ils n'ont aucune solidarité. Ils me font de la peine, franchement» , lance le Madrilène. «Il y a une petite minorité qui prend plaisir à raconter n'importe quoi sur moi quotidiennement en se disant que ça fait de l'audimat ou que ça fait vendre du papier» , poursuit-il.

Critiqué en France, mais aussi en Espagne ou encore récemment par l'Anglais Gary Lineker, qui l'avait estimé «surcôté» , Benzema s'est fait une raison concernant son image dans l'Hexagone. «J'ai du mal à comprendre la perception que l'on a de moi en France mais je ne pense pas qu'on réussira à la changer» , glisse-t-il. Qu'il soit brillant, en difficulté ou encensé au Real, Benzema fera toujours débat...

