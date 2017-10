OM : Mahrez, star du mercato hivernal ?

Convaincu par les récentes performances de son équipe, Frank McCourt compte encore investir au cours du mercato hivernal. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille pourrait notamment faire un effort conséquent pour attirer Riyad Mahrez, qui souhaite toujours quitter Leicester.

Riyad Mahrez sera-t-il la nouvelle attraction de l'OM ?

«C'est un mercato difficile, mais on se prépare... On ne sait pas quels joueurs seront disponibles et s'ils pourront aider l'équipe. Les décisions prises cet hiver pourront aussi impacter celles de l'été prochain, il faut donc être très prudent et saisir les opportunités si elles se présentent.» Deux jours après le probant match nul de son équipe face au Paris Saint-Germain (2-2), Frank McCourt faisait part de sa volonté de renforcer encore l'Olympique de Marseille pour la seconde partie de saison.

Après Dimitri Payet il y a un an, le club phocéen pourrait frapper un nouveau gros coup cet hiver. D'après le Mundo Deportivo, l'OM ferait en effet désormais figure de favori pour accueillir Riyad Mahrez (26 ans) en janvier prochain. Le milieu offensif algérien souhaite toujours quitter Leicester City. Et après avoir refusé de céder leur joueur au FC Barcelone, à Arsenal ou à la Roma ces derniers mois, les Foxes seraient désormais disposés à se séparer de l'ancien Havrais.

Puel cherchera sûrement à le retenir

Pour ouvrir la porte à son joueur, le champion d'Angleterre 2016 attendrait la somme de 30 millions d'euros. Un montant dans les cordes de l'OM. Le même que celui déboursé il y a un an pour arracher Payet à West Ham. De son côté, malgré les noms ronflants de ses anciens prétendants, Mahrez ne serait pas contre une arrivée sur la Canebière.

Si l'OM a donc un vrai bon coup à jouer dans ce dossier semble-t-il, le plus dur sera peut-être de convaincre Claude Puel, nouveau manager des Foxes. Le technicien français compte en effet sur les meilleurs éléments de Leicester pour relancer l'équipe anglaise, 11e de Premier League aujourd'hui. Et Mahrez en fait évidemment partie.

