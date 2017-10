Monaco : le PSG, ses envies de clash... Les vérités de Fabinho sur son été agité

Désireux de rejoindre le Paris Saint-Germain, Fabinho a finalement été retenu par Monaco lors du dernier mercato estival. Une déception pour le milieu polyvalent brésilien, qui n'en veut toutefois pas à ses dirigeants malgré ses envies de clash.

Fabinho voulait quitter Monaco pour le PSG.

Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko, Nabil Dirar, Valère Germain, Allan Saint-Maximin, Kylian Mbappé... A l'intersaison, l'AS Monaco a perdu de nombreux cadres et éléments en devenir. Mais d'autres, également désireux de voir ailleurs, ont été retenus. C'est le cas de Fabinho (24 ans).

Après une saison exceptionnelle, le milieu polyvalent a forcément attiré l'oeil de grands clubs, dont le Paris Saint-Germain, qui a tout fait pour le recruter. En vain, et ce malgré l'intérêt réciproque du joueur.

Fabinho voulait rejoindre le PSG

Une pilule que le Sud-Américain a eu du mal à avaler. «Au début, le club me disait : 'non Fabi, on ne veut pas vendre au PSG'. Et je me disais que si Mbappé partait à Paris, peut-être que les dirigeants changeraient d'avis pour moi. Mais mon cas posait plus de difficultés je pense. Et voilà... Mbappé est parti le dernier jour du mercato» , a soupiré Fabinho dans les colonnes de Nice-Matin.

«De mon côté, j'ai senti que Monaco avait quand même laissé un peu la porte ouverte pour négocier avec le PSG ou un autre club. Mais après, je ne sais pas si c'était trop tard ou quoi, en tout cas, ça ne s'est pas fait» , a regretté l'ancien joueur du Real Madrid, conscient que c'était le moment opportun pour faire le grand saut, surtout vers un club où la colonie brésilienne est très importante.

Le clash, Fabinho y a pensé

Fabinho ne le cache d'ailleurs pas, il a pensé très fort à forcer son départ. «Aller au clash ? Oui. J'y ai pensé. Je n'arrivais pas à m'enlever de la tête ce que le club m'avait promis. J'étais persuadé d'avoir raison et, oui, j'ai pensé à aller au clash. (...) Même s'il ne me restait que ça comme solution, j'ai préféré ne pas aller au clash avec le club» , a assuré l'Asémiste.

«Durant le mercato, j'ai souvent parlé avec le vice-président et je lui avais dit que j'avais envie de partir. Mais bon, je ne suis pas le premier joueur qui veut partir et qui finit par rester, ça arrive souvent dans le foot. Peut-être qu'un jour dans ma carrière, je serai obligé d'aller au clash, mais là, ça ne me ressemblait pas. Je ne me sentais par faire ça...» , a terminé le champion de France. Si cette attitude l'honore, Fabinho pourrait obtenir gain de cause à l'issue de la saison. Avec Paris pour destination ?

