PSG : dans la difficulté, Mbappé peut compter sur Emery

Après deux matchs consécutifs ratés avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant Kylian Mbappé a fait l'objet de nombreuses critiques. Devant les médias ce lundi, l'entraîneur parisien Unai Emery a soutenu son jeune talent.

Première période délicate pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Recruté cet été via un prêt avec une option d'achat de 180 millions d'euros, le jeune talent de 18 ans a parfaitement réussi ses débuts avec 4 buts mais surtout des performances abouties lors de ses 8 premiers matchs toutes compétitions confondues.

Mais sur les deux dernières rencontres, l'ancien Monégasque a été décevant. Contre l'Olympique de Marseille (2-2) puis l'OGC Nice (3-0), Mbappé n'a pas été à la hauteur de son statut et a été logiquement visé par les critiques.

Emery vole à son secours

Lors de cette période délicate, l'attaquant peut compter sur son entraîneur Unai Emery. Présent devant les médias ce lundi, le technicien espagnol n'a pas hésité à prendre la défense de son joueur. «Je fais une analyse générale sur ses dix matches avec nous. Il a souvent été à un très haut niveau. Il est venu pour grandir au PSG. La concurrence dans l'équipe est bonne. Je veux que la performance soit collective. Je suis satisfait de l'évolution des choses avec Mbappé», a-t-il assuré.

A seulement 18 ans, Mbappé se retrouve d'ores et déjà au centre des attentions et doit apprendre à gérer cet engouement médiatique. «J'ai parlé avec lui, c'est une expérience nouvelle. Il voit tous les commentaires dans les médias. C'est important de surmonter ces moments. On apprend tous les jours, encore plus à 18 ans. C'est normal qu'il ait un processus d'apprentissage. Avec son humilité, il va beaucoup grandir», a continué Emery.

Mbappé remplaçant contre Anderlecht ?

Pour le faire souffler physiquement mais surtout mentalement, le coach parisien pourrait d'ailleurs décider de mettre Mbappé sur le banc face à Anderlecht mardi (20h45) en Ligue des Champions. Une idée pas forcément écartée par Emery. «Comme les autres, il peut débuter ou non. Le plus important, c'est le respect des joueurs, ils doivent le savoir en premier. Ils le sauront demain», a précisé le Basque. Avec un Angel Di Maria brillant face à Nice, Emery dispose de l'opportunité de récompenser l'Argentin tout en protégeant le Tricolore.

