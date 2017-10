Lyon : Mariano et Depay... Des attitudes individualistes qui passent de moins en moins

Même s'il a retrouvé une bonne dynamique, l'Olympique Lyonnais reste pénalisé par le comportement trop individualiste de Mariano Diaz et de Memphis Depay, en froid. Un constat encore visible dimanche face à Metz (2-0) en Ligue 1.

Entre Depay et Mariano, ce n'est pas le grand amour...

Ça va mieux pour l'Olympique Lyonnais. Au bord de la crise il y a encore quelques semaines, les Gones ont enchaîné une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues face à Metz (2-0) dimanche en Ligue 1. Bien que les hommes de Bruno Génésio signent leur meilleur début de championnat depuis 5 ans, plusieurs ombres viennent noircir le tableau.

Rapidement en tête face aux Grenats après un doublé de l'inévitable Nabil Fekir (6e, 20e), les Rhodaniens ont progressivement arrêté de presser et de jouer en équipe devant un Groupama Stadium pourtant à guichets fermés, Génésio n'hésitant pas à parler de «suffisance».

Mariano-Depay, c'est tendu…

L'OL a également affiché l'un des autres symptômes qui le ronge actuellement : l'individualisme de ses attaquants, en premier lieu de Mariano Diaz et Memphis Depay. La semaine dernière déjà, les deux hommes s'étaient disputés un penalty face à Troyes (5-0) et les tensions s'étaient poursuivies dans le vestiaire après le match, rapporte le quotidien L'Equipe ce lundi. Clairement en froid, le duo a encore une fois eu du mal à se trouver sur le terrain contre le club lorrain.

Alors qu'il semblait de plus en plus impliqué dans la construction du jeu, le Dominicain est retombé dans ses travers, tandis que le Néerlandais a toujours tendance à se lancer dans des raids solitaires. Comme un symbole des difficultés de l'OL à jouer en équipe, les deux buts sont venus des latéraux sans qu'aucun des deux joueurs cités ne soit impliqué. Malgré leurs bonnes statistiques avec 8 buts en L1 pour Mariano et 5 buts mais aussi 3 passes décisives pour Depay, l'individualisme des deux solistes passe de plus en plus mal…

B. Génésio – «chacun a voulu faire son numéro»

«Dès la fin de la première période, il y a eu beaucoup trop de déchet, de raids solitaires et de tentatives de choses improbables. Je pense même qu'on aurait fait moins d'efforts si on avait joué plus simple», a pesté Génésio après la rencontre. «J'ai vu trop d'individualisme et de suffisance. Chacun a voulu faire son numéro et je pense qu'on a fait un complexe de supériorité. On a vu trop peu de jeu collectif, de relations techniques.» Sur ce constat, le technicien est rejoint par son capitaine et leader technique, Nabil Fekir.

«Il y a peut-être eu un peu trop d'individualisme et il ne faut pas tomber dans ça. Est-ce que ça m'agace en tant que capitaine ? Je pense que ça agace tout le monde», a lâché le Tricolore. «Maintenant, les attaquants veulent marquer et je le comprends. Mais le collectif doit passer avant tout, même si je ne me fais aucun souci.» Génésio, lui, se montre un peu moins optimiste. «Il faut que ça nous serve d'avertissement. Aujourd'hui, c'est sans conséquence. Mais si ça se reproduit, on sera sanctionnés lourdement.» Les ego sont prévenus…

