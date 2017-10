Equipe de France : cette fois, Deschamps va vraiment avoir du mal à se passer de Fekir

Dans une forme étincelante en ce mois d'octobre, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Nabil Fekir postule fortement à un retour en équipe de France dans la liste que le sélectionneur Didier Deschamps dévoilera ce jeudi.

Nabil Fekir marche sur l'eau en ce moment.

Le grand Nabil Fekir (24 ans) est de retour ! Après un exercice 2016-2017 mitigé, le capitaine de l'Olympique Lyonnais a retrouvé un niveau identique à celui qu'il affichait avant de se blesser au genou en septembre 2015.

Buteur, passeur et pas avare d'efforts, l'attaquant s'est imposé comme le véritable leader technique des Lyonnais qui se cherchent encore dans le jeu en ce début d'exercice. Positionné à son poste de prédilection, derrière l'avant-centre Mariano, dans le 4-2-3-1 de Bruno Génésio, le Gone rayonne et a encore porté son club avec un doublé dimanche face à Metz (2-0).

5 buts et une passe décisive en 3 matchs en octobre !

Le bon début de saison du Lyonnais lui avait permis de réintégrer l'équipe de France en septembre avec seulement dix minutes de jeu à se mettre sous la dent au total face aux Pays-Bas (4-0) et au Luxembourg (0-0). Mais en début de mois, le gaucher a fait les frais du retour de Dimitri Payet et n'a pas été appelé par le sélectionneur Didier Deschamps lors du dernier rassemblement.

De quoi miner son moral ? Absolument pas puisque Fekir a scoré à 5 reprises et délivré une passe décisive en 3 matchs depuis, avec en point d'orgue son retentissant doublé contre Monaco (3-2). Autant dire que les performances de l'intéressé parlent pour lui et celui-ci n'a pas jugé nécessaire d'en rajouter une couche devant la presse.

B. Génésio – «il a de nouveau un niveau international»

«Je n'envoie pas de message. Moi, je suis sur le terrain, je prends du plaisir avec mes coéquipiers et je suis heureux», a éludé le Tricolore. «C'est vrai que j'y pense mais je ne me prends pas la tête. Je donne le maximum et si le sélectionneur a besoin de moi, je serais présent.» Comme souvent, Génésio s'est en revanche chargé de lui faire de la pub. «Il a pratiquement été décisif à chaque match joué. Il montre qu'il a complètement assumé ses responsabilités liées à son rôle de capitaine. C'est la confirmation qu'il a de nouveau un niveau international», a estimé le technicien au micro de SFR Sport.

Au vu de sa forme actuelle, difficile d'imaginer que le Lyonnais soit absent de la liste de joueurs que Deschamps va dévoiler ce jeudi pour affronter le Pays de Galles (le 10 novembre) et l'Allemagne (14 novembre) en amical. Bien sûr, le Gone est desservi par son poste qui le relègue au rang de doublure d'Antoine Griezmann dans le 4-4-2 (ou 4-2-3-1) des Tricolores. Mais les Bleus auraient tort de se passer d'un Fekir à ce niveau…

D'après vous, Nabil Fekir doit-il être rappelé en équipe de France ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…