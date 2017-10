PSG : Neymar, Verratti, Modric... Les anecdotes de Leonardo

Dans un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche, Leonardo a livré quelques anecdotes sur son passage au Paris Saint-Germain. Il lance aussi un avertissement pour Neymar et les arbitres français.

Leonardo a laissé une trace au PSG

Directeur sportif du Paris Saint-Germain entre 2011 et 2013, Leonardo est considéré par beaucoup comme l'un des éléments essentiels du projet qatari dans la capitale. Aujourd'hui entraîneur d'Antalyaspor, en Turquie, l'homme de 48 ans est revenu sur son passage en France dans un entretien accordé au Canal Football Club et dévoile quelques anecdotes.

Un avertissement pour Neymar

Le Brésilien révèle qu'il avait déjà tenté de recruter Neymar au Paris SG. «Oui on a parlé avec Neymar en 2011. Il était déjà le joueur qui allait devenir ce qu'il est aujourd'hui, mais le projet c'était de le garder au Brésil jusqu'en 2014» , a raconté Leonardo. L'attaquant auriverde quittera finalement le Brésil en 2013 pour le FC Barcelone et signera donc six ans après les premiers contacts à Paris.

Forcément, l'arrivée d'un «très bon joueur, charismatique» et «un peu star de cinéma» est un joli coup pour Leonardo. Néanmoins, il tient à mettre en garde concernant la place que pourrait prendre l'ancien Barcelonais, venu au PSG pour devenir la vedette du club. «Quand la structure monte, monte, le club doit rester le plus fort. Qu'importe si Neymar est Neymar, si Cristiano Ronaldo est Cristiano Ronaldo, le club est l'institution à respecter. C'est elle qui va guider un projet, ce n'est pas Neymar» , a-t-il averti.

Leonardo voulait Modric avant Verratti

S'il n'avait pas réussi à attirer Neymar, Leonardo avait trouvé une perle rare en allant chercher Marco Verratti, alors inconnu du grand public, à Pescara en 2012. Pourtant, l'Italien n'était pas la priorité du PSG. L'ancien dirigeant parisien avoue qu'il tentait à l'époque de recruter Luka Modric. «On essayait de signer Modric. Ce n'était pas possible et on a fait signer Thiago Silva et Ibrahimovic. Et Modric c'était un peu trop. Alors on a choisi quelque chose de plus réalisable et on était convaincu par Verratti» , a confié le Brésilien.

Modric rejoindra finalement le Real Madrid cette année-là pour 35 millions d'euros, plus 7 millions d'euros de bonus. Si «Petit Hibou» a séduit les supporters parisiens depuis son arrivée, le Croate aurait tout de même été une superbe recrue... Au passage, Leonardo révèle que le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir du Qatar et propriétaire du PSG, «connaît le football» et a «eu une importance dans la décision» de recruter Verratti.

Leonardo et l'arbitre français «qui commande»

Leonardo a aussi donné son opinion sur les arbitres français. «Je pense que l'arbitre français a besoin de démontrer que c'est lui qui commande. Les arbitres anglais, je ne sais pas s'ils sont les meilleurs, mais quand ils arrivent dans le stade, ils te saluent, ils font partie du jeu, ils sourient... C'est une relation normale. Qu'il puisse se tromper, c'est évident, mais si tu es dans le mode "c'est moi qui commande", alors c'est plus compliqué pour l'arbitre» , juge Leonardo.

On ne s'attendait pas vraiment à des éloges de la part du Brésilien sur ce sujet. Rappelons que Leonardo avait arrêté son aventure au PSG suite à sa suspension de neuf mois pour sa bousculade sur l'arbitre Alexandre Castro en 2013.

