Suffisant, Lyon s'en remet à Fekir et retrouve le podium - Débrief et NOTES des joueurs (OL 2-0 Metz)

A l'occasion de la 11e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a facilement dominé Metz (2-0), ce dimanche. Un succès logique pour les Gones, qui profitent de la défaite de Nantes à Dijon pour remonter sur la 3e place du podium. Les Grenats, eux, restent englués à la dernière position.

Et de trois pour l'Olympique Lyonnais ! Une semaine après son festival à Troyes (5-0), le club de rhodanien a enchaîné avec un troisième succès consécutif en Ligue 1 contre Metz (2-0), ce dimanche, lors de la 11e journée.

Une fois de plus, c'est Nabil Fekir, auteur d'un doublé, qui a guidé les Gones vers un succès logique leur permettant de reprendre la 3e place du classement à Nantes, battu à Dijon samedi. Pour les Grenats, 20es, le cauchemar continue avec cette 10e défaite en championnat.

Fekir tue le match en 20 minutes

La partie ne pouvait pas mieux commencer pour les Gones, qui trouvaient la faille sur leur première occasion. Servi par Marçal, Fekir ajustait Kawashima d'une lourde frappe au premier poteau (1-0, 6e). Sérieux défensivement, cohérents sur le plan offensif, les Lyonnais dominaient largement et doublaient la mise sur une action similaire par Fekir, cette fois-ci parfaitement mis sur orbite par Tete (2-0, 20e).

Une entame de match rêvée pour les hommes de Bruno Genesio, sereins et maîtres des débats. Face à des Grenats inoffensifs, les locaux, poussés par les nombreux supporters présents dans le Groupama Stadium, jouaient à leur rythme, alternant séquences de possession et jeu en contre.

Un second acte très moyen

Après la pause, Mariano n'était pas loin du troisième but mais le Dominicain touchait le poteau après avoir contrôlé le ballon du bras. Beaucoup trop laxistes, les Lyonnais ne jouaient plus et laissaient les Messins sortir, à tel point que Morel devait réaliser un sauvetage héroïque pour empêcher Dossevi de réduire l'écart au score.

Après avoir montré de belles choses en première période, les Rhodaniens affichaient un très mauvais visage lors du second acte. Suffisance, excès d'individualisme, les partenaires de Fekir se contentaient de leur avance sans vouloir enfoncer des Mosellans qui n'arrivaient à rien. Seul Cornet, en toute fin de match, donnait du fil à retordre à Kawashima. L'OL gagne, mais l'OL aurait pu faire bien plus face à un adversaire aussi faible.

La note du match : 5/10

Dans une enceinte bien garnie, les Lyonnais ont probablement disputé leur match le plus facile de la saison jusqu'ici. Face à une équipe messine à côté de la plaque, les Gones ont fait le travail même s'ils ont fait preuve de suffisance après la pause. Pour le spectacle, on repassera tout de même.

Les buts :

- Sur le côté gauche, Fekir lance Marçal, parti dans la profondeur. Le latéral déborde puis remet en retrait pour son capitaine, qui a le temps de contrôler puis d'enchaîner avec une frappe puissante au premier poteau (1-0, 6e).

- Cette fois-ci, c'est à droite que les Lyonnais progressent. Tousart lance Tete en profondeur. Le Néerlandais avance, lève la tête et sert lui aussi Fekir, qui d'un plat du pied gauche, trompe un Kawashima lâché par sa défense (2-0, 20e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Nabil Fekir (7,5/10)

Comme très souvent cette saison, c'est le capitaine lyonnais qui a montré le chemin à ses partenaires. Un doublé en vingt minutes sur ses deux seules occasions de la rencontre, le Bleu n'a même pas eu à forcer son talent pour offrir la victoire aux siens même s'il a été bien plus en retrait après la pause.

LYON :

Anthony Lopes (5) : le gardien portugais n'a rien eu à effectuer aujourd'hui. Il faut dire que les Messins ont été inoffensifs, en dehors d'une action sauvée par Morel.

Kenny Tete (7) : les matchs passent et le Néerlandais creuse un peu plus l'écart qui le sépare désormais de Rafael. Passeur décisif sur le second but de Fekir, il a été bon, une fois de plus.

Marcelo (6,5) : un match solide du défenseur central lyonnais. Serein, il a parfaitement contenu les timides attaquants grenats.

Jérémy Morel (7) : même constat pour l'ancien Marseillais. Comme Marcelo, il n'a pas eu à s'employer pour livrer un nouveau bon match en dehors d'une belle intervention en seconde période. A noter qu'il n'a perdu qu'un seul ballon aujourd'hui.

Fernando Marçal (7) : bon match de l'ancien Guingamp. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Fekir, le Brésilien a été solide sur le plan défensif.

Lucas Tousart (7) : une copie propre pour le taulier du milieu rhodanien. Il est impliqué sur le second but de Fekir puisque c'est lui qui lance Tete en profondeur. Il a été excellent à la récupération du ballon.

Houssem Aouar (6) : c'est un autre style que Ndombélé, mais c'est tout aussi efficace. Fin technicien, le jeune Lyonnais est parti pour faire son trou à un poste de milieu reculé, où il se sent bien. Il a fait le boulot même s'il a moins brillé que lors de ses dernières sorties. Remplacé à la 77e minute par Myziane Maolida (non noté).

Bertrand Traore (5,5) : le Burkinabè n'est pas aussi efficace qu'attendu mais il fournit de très gros efforts sur son côté. Très impliqué défensivement, l'ancien joueur de Chelsea a posé des soucis à Assou Ekotto, qui n'a jamais su comment le contenir ou le passer. Malgré tout, on reste sur notre faim concernant sa contribution dans la surface adverse. Remplacé à la 67e minute par Tanguy Ndombélé (non noté).

Nabil Fekir (7,5) : lire commentaire ci-dessus.

Memphis Depay (3) : après son triplé à Troyes, on pensait que le Néerlandais allait enfin lancer sa saison. C'est raté ! Pas dans le bon tempo, trop esseulé sur son aile, l'ancien Mancunien a manqué son rendez-vous. Il a clairement été le moins bon des éléments offensifs. Remplacé à la 67e minute par Maxwel Cornet (non noté).

Mariano Díaz (4) : l'attaquant dominicain est vraiment très spécial... Quand il marque, ses défauts de caractère ne se voient pas, mais lorsqu'il reste muet comme c'est le cas aujourd'hui, le joueur passé par le Real Madrid n'est pas loin d'être un boulet. Tirs forcés, excès d'individualisme, le buteur lyonnais a montré la mauvaise facette de sa personnalité même s'il ne rechigne jamais à réaliser de très gros efforts.

METZ :

Eiji Kawashima (4) : le Japonais peut s'en vouloir sur l'ouverture du score de Fekir puisqu'il ne bouche pas assez bien son angle au premier poteau. En revanche, il est complètement lâché par sa défense sur le second but du capitaine lyonnais. Un bel arrêt devant Cornet à noter en fin de partie.

Iván (4) : match compliqué pour l'Espagnol. S'il n'a pas été débordé par Depay, il est néanmoins complètement absent sur le premier but de Fekir puisque Marçal a tout le loisir pour déborder et centrer.

Jonathan Rivierez (4) : dans une position plus axiale, le défenseur messin n'a pas forcément souffert devant Mariano. Mais il a été complètement absent sur les deux buts de Fekir, où le capitaine de l'OL s'est facilement baladé au coeur de la surface. Remplacé à la 80e minute par Opa Nguette (non noté).

Moussa Niakhate (4) : même constat que pour Rivierez, le défenseur central n'a pas été présent quand il a fallu mettre le pied devant Fekir. Deux absences qui coûtent cher à son équipe.

Benoît Assou-Ekotto (3,5) : un match compliqué. Même face à un Traoré peu inspiré, il a eu du mal. Il se laisse également déborder sur le second but de Fekir, servi par Tete.

Gerónimo Poblete (6) : une des rares satisfactions côté messin. Une grosse activité et un bon travail à la récupération.

Chris Philipps (6,5) : le Luxembourgeois a été le meilleur Messin sur la pelouse. Très efficace à la récupération, il a été le seul à surnager pour tenter de maintenir son équipe à flot.

Mathieu Dossevi (3,5) : l'attaquant a été le plus remuant en début de match mais aujourd'hui, la précision n'était pas au rendez-vous puisqu'il a absolument tout raté. Dommage.

Renaud Cohade (4) : le capitaine mosellan a touché énormément de ballons, mais souvent, il n'en a pas fait bon usage.

Cafú (4) : bon à la récupération, l'ancien Lorientais semble toutefois trop tendre et ne met pas assez le pied pour se faire respecter. Dommage, car il est au niveau techniquement. Remplacé à la 63e minute par Vincent Thill (non noté).

Nolan Roux (3) : un match terrible pour l'ancien Vert. Incapable de se libérer du marquage de la défense lyonnaise, l'attaquant a vécu un véritable calvaire aujourd'hui. Remplacé à la 63e minute par Bryan Fernandez (non noté).

LYON 2-0 METZ (mi-tps: 2-0) - FRANCE - Ligue 1 / 11e journée

Stade : Groupama Stadium - Arbitre : B. Millot



Buts : N. Fekir (6e) N. Fekir (20e) pour LYON

Avertissements : - Cafú (42e) , C. Philipps (48e) , J. Rivierez (62e) , pour METZ



LYON : Anthony Lopes - K. Tete , Marcelo , J. Morel , Fernando Marçal - L. Tousart , H. Aouar (M. Maolida, 77e) - B. Traoré (T. NDombèlé, 67e) , N. Fekir , M. Depay (M. Cornet, 67e) - Mariano Díaz



METZ : E. Kawashima - Iván , J. Rivierez (O. N'Guette, 81e) , M. Niakhate , B. Assou-Ekotto - G. Poblete , C. Philipps - M. Dossevi , R. Cohade , Cafú (V. Thill, 64e) - N. Roux (B. Fernández, 63e)



